Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

10.03.2026
Жена која је пронађена мртва у близини приватног клуба на Темзи, у Великој Британији, идентификована је, а осумњичени за њено убиство је ухапшен.
Џенифер Сајмондс (44) пронађена је у петак у Хенли-он-Темзу, Оксфорска област, непосредно пре 8 сати ујутру.
Нелио Гувеја (44), оптужен је за њено убиство након што је њено тијело пронађено у ријеци близу "Филипс Корт Клуб", преноси Телеграф.
Гувеја је ухапшен на лицу мјеста, а полиција Темзске долине саопштила је да не трага за било ким другим у вези са истрагом. Обдукција обављена у недјељу утврдила је да је узрок смрти Џенифер Сајмондс дављење.
Инспектор Детектив Роб Андерхил рекао је: "Желим да увјерим заједницу да не постоји ризик за ширу јавност. Чланови јавности вјероватно ће примјетити појачано присуство полиције док настављамо истрагу, и савјетујемо свакога ко има било какве бриге да се обрати једном од наших униформисаних службеника."
Портпарол полиције рекао је: "Најближи сродници Џенифер примају подршку посебно обучених службеника за контакт са породицама, и наше мисли су са породицом. Њена породица је затражила да се поштује њихова приватност у овом изузетно тешком периоду."
Гувеја је задржан у притвору и појавиће се пред Оксфордски крунски суд у сриједу.
