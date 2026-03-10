Logo
Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

Аутор:

АТВ

10.03.2026

15:44

Хорор код приватног клуба: Жена пронађена мртва у ријеци

Жена која је пронађена мртва у близини приватног клуба на Темзи, у Великој Британији, идентификована је, а осумњичени за њено убиство је ухапшен.

Џенифер Сајмондс (44) пронађена је у петак у Хенли-он-Темзу, Оксфорска област, непосредно пре 8 сати ујутру.

Нелио Гувеја (44), оптужен је за њено убиство након што је њено тијело пронађено у ријеци близу "Филипс Корт Клуб", преноси Телеграф.

Гувеја је ухапшен на лицу мјеста, а полиција Темзске долине саопштила је да не трага за било ким другим у вези са истрагом. Обдукција обављена у недјељу утврдила је да је узрок смрти Џенифер Сајмондс дављење.

Инспектор Детектив Роб Андерхил рекао је: "Желим да увјерим заједницу да не постоји ризик за ширу јавност. Чланови јавности вјероватно ће примјетити појачано присуство полиције док настављамо истрагу, и савјетујемо свакога ко има било какве бриге да се обрати једном од наших униформисаних службеника."

Портпарол полиције рекао је: "Најближи сродници Џенифер примају подршку посебно обучених службеника за контакт са породицама, и наше мисли су са породицом. Њена породица је затражила да се поштује њихова приватност у овом изузетно тешком периоду."

Гувеја је задржан у притвору и појавиће се пред Оксфордски крунски суд у сриједу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

