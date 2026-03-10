Logo
Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва

Нова превара на популарној шопинг платформи: Ако вам је ово стигло, можда сте жртва
Фото: Pexels

Све више корисника платформе Амазон пријављује да им на кућну адресу стижу пакети које никада нису наручили. Иако може дјеловати као грешка у достави, стручњаци упозоравају да се иза таквих пошиљки често крије интернет превара позната као "брашинг".

Ријеч је о методи којом непоштени продавци користе туђа имена и адресе за отварање лажних корисничких профила. Преко њих затим "купују" сопствене производе и шаљу јефтину робу, на примјер маскице за мобилне телефоне или ситне кућне предмете, на стварне адресе, пише Феникс Магазин.

Након тога сами себи остављају рецензије са пет звездица које се приказују као "проверене куповине", чиме вјештачки подижу рејтинг производа и побољшавају њихову видљивост у претрази.

Међутим, највећи проблем није сам пакет, већ чињеница да су преваранти дошли до ваших личних података. Такве информације често потичу из цурења података, хакерских напада или илегалне продаје на такозваном дарк вебу. У неким случајевима постоји и ризик од крађе идентитета или злоупотребе других података.

Ако примите пакет који нисте наручили, из Амазона савјетују да најпре провјерите да ли је ријеч о поклону од познаника. Ако није, случај треба пријавити путем званичних страница за помоћ, док производ није потребно враћати, преноси Б92.

