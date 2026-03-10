Logo
Медицинска сестра опљачкала пацијенте

АТВ

10.03.2026

18:02

Инфузија болница доктор
Фото: Pranidchakan Boonrom/Pexels

Тридесетдеветогодишња медицинска сестра из Пуле ухапшена је због сумње да је пацијентима у болници украла накит вриједан више хиљада евра.

Полиција је саопштила да је медицинска сестра починила шест тешких крађа од 16. децембра прошле до 5. марта ове године.

Она је искориштавала беспомоћност и тешко здравствено стање пацијената у болници и крала им различите комаде накита укупне вриједности више хиљада евра, преноси "Срна".

Полицијски службеници ухапсили су осумњичену јуче, а претресом просторија које је користила пронађен је дио украдених предмета.

Након криминалистичке истраге, уз кривичну пријаву предата је у притворску јединицу Полицијске управе истарске.

Тагови :

Крађа

Хрватска

Пула

