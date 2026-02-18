Усвојени извјештаји о раду Правобранилаштва Српске и пословању ИРБ-а

18.02.2026
Народна скупштина Републике Српске усвојила је извјештај о раду Правобранилаштва за 2024. годину, те извјештај о пословању Инвестиционо-развојне банке Српске и фондова за 2024. годину, са извјештајем независног спољног ревизора.
Народна скупштина усвојила је одлуку о вршењу посебне ревизије Завода за изградњу Бањалука у 2026. години.
Примљен је к знању извјештај Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведеној финансијској ревизији Републичке управе цивилне заштите за 2023. годину.
Парламент Српске примио је к знању извјештаје Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о спроведној финансијској ревизији градова Бијељина, Бањалука и Приједор за 2023. годину.
Примљени су к знању и извјештаји Главне службе за ревизију јавног сектора Републике Српске о проведној финансијској ревизији "Апотека Фоча" и "Апотека Градишка" за 2023. годину.
Предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић је, након што је апсолвиран дневни ред, окончао рад 17. редовне сједнице парламента Републике Српске.
