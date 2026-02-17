Logo
Сеизовић за АТВ: Родитељи су на ивици да ли да раде или да се баве само са дјецом

Извор:

АТВ

17.02.2026

23:00

Коментари:

0
Дијана Сеизовић, Битно
Фото: АТВ

Родитељи су на ивици да ли да раде или да се једноставно баве само са дјецом, каже Дијана Сеизовић, родитељ и један од организатора неформалне групе 'За продужене боравке'.

"Ми смо се почетком прошле године окупили на Тргу Крајине са потписивањем петиције, да упутимо иницијативу министарству просвјете и културе за увиђене субвенције за приватне продужене и измену рада постојећих школских боравака тј. да се омогући рад и током распуста", рекла је Дијана Сеизовић, родитељ и један од организатора неформалне групе 'За продужене боравке'.

Дијана појашњава да је у разговору са представницима министарства показана добра воља и жеља за помоћи, међутим заједнички језик за субвенције није пронађен.

Допис посланицима

"Били смо принуђени да пишемо свим посланицима, ишли смо да их упознамо са тим стварним проблемом, јер више није поента то да упишем дјецу у продужени боравак у школи јер кад дође тај распуст ја опет морам, шта ћу са дјецом. Мој радни дан и радни дан 90% породица траје 12 мјесеци са тим годишњим одмором који је 21 дан тако да нама стварно није рјешење ово тренутно", каже Дијана Сеизовић.

Како каже Дијана од институција очекује да ће дјеловати као и да су показали добру вољу јер дјеца не могу чекати да се проблем систематски ријеши.

Продужени боравак луксуз

"Већина тих посланика није видјела цјелину те приче, није знала да се ми сусрећемо са таквим проблемима да тај продужени боравак који ми плаћамо приватни, постао је луксуз. Родитељи су на ивици да ли да раде или да се једноставно баве само са дјецом.

Сеизовићева наглашава да подржава изградњу нових, проширење школских објеката као и да сви из институција треба барем један дан да се ставе у њихову позицију и да није питање једног родитеља већ стотине дјеце.

продужени боравак

Дјеца

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

