Logo
Large banner

Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку

Извор:

Телеграф

16.02.2026

10:51

Коментари:

0
Викторија родила тројке, а онда је убијена: Дјеца плакала по улици, комшије у шоку
Фото: Markus Spiske/Pexels

Викторија Х. (39), мајка троје дјеце, пронађена је мртва у свом дому у Њемачкој, а за убиство се сумњичи њен супруг Томас Х. (45).

Злочин се догодио 12. фебруара и шокирао читаву заједницу. Наиме, чинило се да породица живи идилично. Преслатке тројке (7), предивна кућа од бијелих цигала, а на друштвеним мрежама фотографије пуне љубави.

Викторија је на својим профилима писала да је њен и Томасов брак имао успоне и падове, али да пар све савладава. Та срећа је сада уништена. Викторија је мртва, а њен муж је у притвору због сумње да је управо он починио убиство.

Тијело пронађено у шупи на имању

Шта се тачно догодило прошлог четвртка на имању пара у Доњој Саксонији, у Валенхорсту, мораће сада да разјасни истрага одељења за убиства. Према тужиоцу, убиство се догодило између 6 и 6.30 часова. Након тога, Викторија Х. је лежала мртва на поду шупе иза куће, а тијело је имало тешке повреде.

"Вјероватно је била мртва одмах!", рекао је виши тужилац Алекандер Ретемејер за Билд.

Дјеца уплакана истрчала на улицу

Након злочина, Томас Х. је наводно напустио имање и одвезао се аутомобилом са једним од синова. Убрзо потом, друга деца - син и кћерка - истрчала су уплакана на улицу.

трамвај сарајево

Хроника

Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

"Плакали су, тражили мајку и рекли да никога нема", каже тужилац.

Један мушкарац који је трчао улицом приметио је сцену и позвонио код комшије. Комшија је прво позвао хитну помоћ, а затим алармирао Томаса Х.

"Отац се одмах вратио, али није прво ушао у кућу, већ директно у шупу, тамо гдје је раније била преса за пеглање. То је било упадљиво", каже један од истражитеља за БИЛД. Спасиоци су стигли убрзо потом.

Љекар Хитне помоћи могао је само да констатује смрт мајке. Само неколико сати након злочина, судија је издао налог за хапшење Викторијиног супруга. Тужилац сумња на фемицид, али не жели да открива мотив: "То још није јасно."

Тројке су управо прославиле рођендан

Пар је био заједно дванаест година, од чега десет година у браку. Викторија Х. је раније радила у супермаркету. Томас Х. је, како је рекао, био запослен у обезбјеђењу.

Посљедњих неколико година ради као службеник у пореској управи. У мирном, добростојећем насељу са кућама, породица је била позната као живахна.

"Дјеца су често играла на улици", каже комшија.

Nafta

Свијет

Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте

Тројке су прије неколико дана прославиле седми рођендан. Да ли се нешто лоше догађало иза затворених врата у породици, нико не зна.

Малишани су након убиства мајке и хапшења оца смештене код рођака, преноси Телеграф.

Истрага је и даље у току.

Подијели:

Тагови :

ubistvo

Њемачка

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

Хроника

Пронађено тијело у Бањалуци, огласила се полиција

2 ч

0
tramvaj iskočio iz šina

Хроника

Трамвај смрти прошле године искључен чак 50 пута из саобраћаја

2 ч

0
Moda žena djevojka

Стил

Трендови љепоте који одбијају мушкарце: 11 ствари које им се не допадају

3 ч

0
Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

Занимљивости

Ова три знака у марту неће знати шта ће с парама

2 ч

0

Више из рубрике

Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте

Свијет

Мађарска и Словачка траже да им Загреб омогући транспрот руске нафте

3 ч

0
Воз пун путника искочио из шина због лавине

Свијет

Воз пун путника искочио из шина због лавине

3 ч

0
Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

Свијет

Фицо: Постоје земље које не говоре истину о Украјини

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Зеленски се директно умијешао у изборе у Мађарској

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

38

Малољетници у Сплиту претукли вршњака

13

28

Преврнула се цистерна са плином, саобраћај обустављен у дијелу БиХ

13

27

Сину Рамзана Кадирова несрећа оставила бројне посљедице: Могуће да ће остати слијеп

13

27

Није усаглашено повећање плата у ЖРС, прихваћено враћање додатака

13

26

Стевандић и Брнабић разговарали у Београду: Јачање институционалне сарадње

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner