Logo
Large banner

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

Извор:

СРНА

09.03.2026

22:12

Коментари:

0
Предсједник САД-а Доналд Трамп
Фото: Tanjug/AP Photo/Evan Vucci

Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да размишља о преузимању Ормуског мореуза.

Он је навео да је мореуз сада отворен и да је пловидба могућа, али да "размишља о његовом преузимању".

Трамп је запријетио Техерану да не покушава да блокира пловидбе, додајући да Сједињене Државе "могу много тога да ураде".

Хормушки мореуз

Свијет

Трамп разматра преузимање Ормуског мореуза

"Они Иран су испуцали све што су могли испуцати и боље им је да не покушавају ништа или ће то бити крај те земље", рекао је Трамп у интервјуу за "Си-Би-Ес њуз".

Комерцијалне пловидбе кроз Ормуски мореуз, кроз који пролази око 20 одсто глобалног транспорта нафте, обустављене су почетком сукоба.

Подијели:

Таг :

Доналд Трамп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

Свијет

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

30 мин

0
Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Свијет

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

33 мин

0

Више из рубрике

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

Свијет

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

30 мин

0
Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Свијет

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

33 мин

0
Ердоган шаље упозорење Ирану

Свијет

Ердоган шаље упозорење Ирану

49 мин

0

  • Најновије

  • Најчитаније

22

26

Пробудио се потпуно плав и отишао хитно у болницу: Љекари се почели смијати након прегледа

22

22

Који је најбољи детерџент за веш? Стручњаци откривају

22

12

Трамп разматра преузимање Ормуског Мореуза

21

58

САД запријетиле Саудијској Арабији: "Биће посљедица"

21

55

Швајцарска помаже жртвама трагедије у ноћном клубу

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner