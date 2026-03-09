Трамп разматра преузимање Ормуског мореуза

Извор:
СРНА
Амерички предсједник Доналд Трамп изјавио је да размишља о преузимању Ормуског мореуза.
Он је навео да је мореуз сада отворен и да је пловидба могућа, али да "размишља о његовом преузимању".
Трамп је запријетио Техерану да не покушава да блокира пловидбе, додајући да Сједињене Државе "могу много тога да ураде".
"Они Иран су испуцали све што су могли испуцати и боље им је да не покушавају ништа или ће то бити крај те земље", рекао је Трамп у интервјуу за "Си-Би-Ес њуз".
Комерцијалне пловидбе кроз Ормуски мореуз, кроз који пролази око 20 одсто глобалног транспорта нафте, обустављене су почетком сукоба.
