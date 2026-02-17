Logo
Два вијека Матице српске

Аутор:

Зорица Петковић

17.02.2026

19:35

Коментари:

0
Матица је првих неколико деценија била у Пешти, а о онда се 1864. преселила у Српску Атину. И данас је тамо, у Новом Саду, на адреси Матице српске број 1.

Отпочетка је његовала српску духовности и сабирала Србе гдје год да се налазили.

"Матица је покретач великих националних пројеката као Велики српски речник, Српска енциклопедија, као Летопис, као многи научни зборници који излазе и дан данас, многе едиције, сабрана дјела. Матица је и библиотека велика библиотека која броји више од 6 милиона наслова из Матице је израсла и Галерија Матице српске и није чудо што у Србији постоји посебан закон lex specialis о Матици српској и оно сто ваља додати да његује задужбинарство", рекао је Зоран Пејашиновић, историчар.

Матица српска оставила је неизбрисив траг у културном развоју. Нема ниједне институције нити невладине организације из области културе, науке, духовности умјетности и сличних сфера стваралаштва које имају толико дугу традицију.

"Најзначајнију издавачку дјелатност од свих и јавних и приватних издавачких кућа на српском етничком простору. Најзначајније фондације музичке манифестације и у том смислу да нема Матице српске нешто би крупно недостајало српском идентитету културном. А без културног идентитета био би крњи национални идентитет и питање да ли би Срби значили оно сто значе прије свега за саме себе онда за окружење па и европски контекст", рекао је Слободaн Нагрдић, Потпредсједник друштва чланова Матице српске у Републици Српској.

Двије стотине година традиције, знања и културног континуитета. Посебно мјесто у њеном раду заузима „Летопис Матице српске“, најстарији књижевни часопис у Европи који непрекидно излази још од 1824. године. Управо кроз Летопис обликована је модерна српска књижевност и културна мисао. Институције Матице Српске постоје скоро y свим мјестима гдје постоје Срби.

"Матица српска је издавач наших најважнијих приручника то су рјечници српског језика и то је правопис Матице српске које ми користимо као нормативне, а то значи да су они једини који су признати и који важе за српски језик на овом цијелом простору", рекла је Александра Савић, предсједник Удружења лектора Републике Српске.

У посљедњих деценију двије постоје и огранци Матице српске и у Републици Српској. Њен огранак у Српској има запажену издавачку дјелатност. 16. број њиховог часописа је у припреми, а у реализацији је и велики пројекат, 50 књига српске књижевности у БиХ, које би требало да буде у потпуности реализован у наредних неколико година.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

