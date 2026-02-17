Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика

Извор:
Директор Прве основне школе у Сребреници Снежана Јандрић изјавила је Срни да су у овој образовној установи предузете све законске мјере ради безбједности ученика и да се врше провјере у вези са тврдњама о постојању списка ученика које један ђак наводно планира да убије.
Она је навела да ради заштите малољетног лица не може износити детаље о случају наводног списка који, како је рекла, нико није видио, већ је једна дјевојчица то пријавила одјељенском старјешини.
Према њеним ријечима, ни одјељенски старјешина није видио списак, али је обавијестио колектив, па су предузете су мјере да се спријечи вршњачко насиље.
"Предузели смо све законске мјере у сарадњи са надлежним институцијама ради заштите и безбједности ученика, а упознали смо и Министарство просвјете и културе Републике Српске о овом случају", истакла је Јандрићева.
Она је нагласила да је данас одржан и родитељски састанак на којем су били и родитељи ученика осмог разреда, да су сви упознати о случају са циљем упозорења и спречавања насиља, односно смиривања ситуације.
Из Полицијске управе Зворник Срни је раније речено да у овој управи раде на запримљеној пријави Прве основне школе у Сребреници, те да је за даље информације надлежно Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.
Срна незванично сазнаје да су сви ученици наведене школе у вези са овим случајем, бошњачке националности, па се не може говорити о инциденту заснованом на националној основи.
