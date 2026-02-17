Logo
Large banner

Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика

Извор:

СРНА

17.02.2026

17:16

Коментари:

1
Директорка демaнтовала писање појединих медија о постојању списка ученика
Фото: РТРС

Директор Прве основне школе у Сребреници Снежана Јандрић изјавила је Срни да су у овој образовној установи предузете све законске мјере ради безбједности ученика и да се врше провјере у вези са тврдњама о постојању списка ученика које један ђак наводно планира да убије.

Она је навела да ради заштите малољетног лица не може износити детаље о случају наводног списка који, како је рекла, нико није видио, већ је једна дјевојчица то пријавила одјељенском старјешини.

Прва основа школа у Сребреници

Друштво

Ученик направио "списак"?: Огласила се полиција о школи у Сребреници

Према њеним ријечима, ни одјељенски старјешина није видио списак, али је обавијестио колектив, па су предузете су мјере да се спријечи вршњачко насиље.

"Предузели смо све законске мјере у сарадњи са надлежним институцијама ради заштите и безбједности ученика, а упознали смо и Министарство просвјете и културе Републике Српске о овом случају", истакла је Јандрићева.

Она је нагласила да је данас одржан и родитељски састанак на којем су били и родитељи ученика осмог разреда, да су сви упознати о случају са циљем упозорења и спречавања насиља, односно смиривања ситуације.

Прва основа школа у Сребреници

Хроника

Ужас у Сребреници: Дјечак (14) направио списак другара из разреда које жели да убије

Из Полицијске управе Зворник Срни је раније речено да у овој управи раде на запримљеној пријави Прве основне школе у Сребреници, те да је за даље информације надлежно Окружно јавно тужилаштво у Бијељини.

Срна незванично сазнаје да су сви ученици наведене школе у вези са овим случајем, бошњачке националности, па се не може говорити о инциденту заснованом на националној основи.

Подијели:

Тагови :

Списак у школи

Сребреница

Коментари (1)
Large banner

Прочитајте више

Посланик Народне скупштине Небојша Вукановић сједи у скупштинској сали

Република Српска

Вукановићеви посланици напустили полагање заклетве предсједника Српске

3 ч

12
Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

Наука и технологија

Данас помрачење Сунца, прво у овој години и видљиво само на јужној хемисфери

3 ч

0
Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

Свијет

Епстин доказао да су теоретичари завјере били у праву, али не онако како они мисле

3 ч

0
Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

Свијет

Извјештај: Украјинска војска у катастрофалном стању, ситуација критична!

3 ч

0

Више из рубрике

Прва основа школа у Сребреници

Друштво

Ученик направио "списак"?: Огласила се полиција о школи у Сребреници

3 ч

0
Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

Друштво

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

4 ч

0
Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

Друштво

Електро-Бијељина: Усаглашавање инвестиција у електромрежу у Лопарама

5 ч

0
Преминуо Мишо Рељић

Друштво

Преминуо Мишо Рељић

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

35

Техничка грешка у лутрији збунила све, морали поновити

20

30

Младић из БиХ купио кућу у Њемачкој за 7.000 КМ: У њој нашао богатство

20

25

Негативни извјештаји финансијске ревизије за Бијељину и Бањалуку

20

24

Вукановић назвао Радојичића јегуљом, обрачунавао се и са посланицима ПДП-а

20

22

Уништен још један ауто Баке Прасета, наводно га платио 700.000 евра

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner