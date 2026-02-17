Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

17.02.2026
16:26
Коментари:0
Након дугих и обилних падавина, велике проблеме Требињцима данас је задао јак вјетар.
Већи дио Републике Српске овога јутра освануо је под снијегом, док на самом југу, током цијелог дана дува јак вјетар.
Ломио је гране, обарао рекламе, а било је и поломљеног стакла.
Из метеоролошке станице Требиње речено је за РТРС да су највећи удари вјетра дували брзином 73 километра на час, а током цијелог дана удари вјетра претежно долазе из правца сјевера.
