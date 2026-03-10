Logo
Large banner

Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме

Аутор:

АТВ

10.03.2026

08:45

Коментари:

0
Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме
Фото: Танјуг/АП

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је јуче телефоном са америчким колегом Доналдом Трампом о Ирану и преговорима о Украјини.

Специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директне инвестиције, Кирил Дмитријев оцијенио је да је телефонски разговор руског лидера и предсједника САД био конструктиван и да је до њега дошло "у кључном тренутку".

"Важан телефонски разговор између предсједника Путина и предсједника Трампа у кључном тренутку. Конструктиван разговор трајао је сат времена. Разматрана су могућа рјешења за украјински и ирански сукоб", написао је Дмитријев на Иксу.

Он је истакао важност дијалога између Русије и Сједињених Држава за енергетску безбједност.

"Руско-амерички дијалог је од виталног значаја за цијели свијет, јер се само заједно са Русијом може обновити и осигурати глобална енергетска безбједност", навео је он.

Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков јуче је саопштио да су Путин и Трамп разговарали телефоном о "актуелној међународној ситуацији" на иницијативу америчке стране.

"Фокус разговора био је на Ирану и преговорима о Украјини" навео је Ушаков.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Разговарали Путин и Трамп

Свијет

Разговарали Путин и Трамп

15 ч

0
Предсједник Русије Владимр Путин.

Свијет

Путин: Русија би могла да преусмјери испоруке нафте

15 ч

0
Прво оглашавање Путина о избору новог врховног вође Ирана

Свијет

Прво оглашавање Путина о избору новог врховног вође Ирана

1 д

0
Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

Свијет

Ирански шеф дипломатије открио да ли им Путин помаже у рату

1 д

0

Више из рубрике

Сара Фергусон жена бившег принца Ендруа

Свијет

Због веза са Епстином одбијена за уговор вриједан 2 милиона долара

3 ч

0
Носач авиона Абрахам Линколн

Свијет

Американци објавили шта су користили и погодили у операцији против Ирана

3 ч

0
Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

Свијет

Трамп: Ако Иран затвори Ормуски мореуз, САД ће их гађати 20 пута јаче

3 ч

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Свијет

Снажан земљотрес погодио Италију, осјетио се у више европских земаља

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

50

Адвокатица Васвија Видовић правоснажно осуђена на шест мјесеци затвора

11

48

Иранци имају "понуду" за Арапе и Европљане: "Ако ово ураде, могу кроз Хормуз!"

11

43

ФУП претреса Министарство финансија ФБиХ, ухапшене двије особе

11

33

Тројке из Шипова: Млади Вујнићи добили два дјечака и дјевојчицу

11

26

Одржан жријеб јуниорске ФИБА Лиге шампиона: Игокеа са Лудвигсбургом и Сабахом

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner