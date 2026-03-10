Разговор Путина и Трампа трајао сат времена, ово су биле главне теме

Аутор:АТВ
Руски предсједник Владимир Путин разговарао је јуче телефоном са америчким колегом Доналдом Трампом о Ирану и преговорима о Украјини.
Специјални представник предсједника Руске Федерације за инвестиције и економску сарадњу са иностранством и шеф Руског фонда за директне инвестиције, Кирил Дмитријев оцијенио је да је телефонски разговор руског лидера и предсједника САД био конструктиван и да је до њега дошло "у кључном тренутку".
"Важан телефонски разговор између предсједника Путина и предсједника Трампа у кључном тренутку. Конструктиван разговор трајао је сат времена. Разматрана су могућа рјешења за украјински и ирански сукоб", написао је Дмитријев на Иксу.
Он је истакао важност дијалога између Русије и Сједињених Држава за енергетску безбједност.
"Руско-амерички дијалог је од виталног значаја за цијели свијет, јер се само заједно са Русијом може обновити и осигурати глобална енергетска безбједност", навео је он.
Помоћник руског предсједника Јуриј Ушаков јуче је саопштио да су Путин и Трамп разговарали телефоном о "актуелној међународној ситуацији" на иницијативу америчке стране.
"Фокус разговора био је на Ирану и преговорима о Украјини" навео је Ушаков.
