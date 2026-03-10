Снажан земљотрес погодио Италију, осјетио се у више европских земаља

Извор:
СРНА
10.03.2026
07:46
Коментари:0
Земљотрес магнитуде 5,9 степени по Рихтеру погодио је Италију, а осјетио се у више европских земаља.
Хипоцентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 375 километара и удаљености од 43 километра од Напуља, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар /ЕМСЦ/.
На сајту ЕМСЦ очевици пишу да се земљотрес осјетио у Задру, на Малти, у Тетову, на југу Србије, швајцарском Лугану, у Словачкој.
За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети, преносе италијански медији.
Није издато упозорење на опасност од цунамија.
Свијет
25 мин0
Кошарка
45 мин0
Србија
49 мин0
Свијет
56 мин0
Свијет
25 мин0
Свијет
56 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
9 ч0
Најновије
Најчитаније
08
07
08
05
08
04
08
00
07
51
Тренутно на програму