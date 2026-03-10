Logo
Снажан земљотрес погодио Италију, осјетио се у више европских земаља

СРНА

10.03.2026

07:46

Земљотрес магнитуде 5,9 степени по Рихтеру погодио је Италију, а осјетио се у више европских земаља.

Хипоцентар земљотреса био је на отвореном мору, на дубини од 375 километара и удаљености од 43 километра од Напуља, саопштио је Европско-медитерански сеизмолошки центар /ЕМСЦ/.

На сајту ЕМСЦ очевици пишу да се земљотрес осјетио у Задру, на Малти, у Тетову, на југу Србије, швајцарском Лугану, у Словачкој.

За сада нема извјештаја о повријеђенима или материјалној штети, преносе италијански медији.

Није издато упозорење на опасност од цунамија.

Италија

Земљотрес

