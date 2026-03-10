Хаос у Индијан Велсу: Шампионка изазвала скандал након пораза, згрозила публику

Извор:
Млада руска тениска звијезда, Мира Андрејева, направила је невиђени скандал на Мастерсу у Индијан Велсу! Иако важи за једну од најталентованијих играчица планете, Андрејева је током пораза од Чехиње Катерине Синијакове (4:6, 6:7, 6:3) показала мрачну страну свог темперамента, која је згрозила тениски свијет.
Хаос је почео у финишу другог сета. Након што је изгубила тај-брејк, Рускиња је у налету бијеса дивљачки треснула рекет о бетон, а потом га потпуно смрскала. Судија у столици није имао другог избора осим да јој изрекне званичну опомену због кршења кодекса понашања.
Међутим, то је био само почетак. Андрејева се није смирила ни у одлучујућем сету, а кулминација је услиједила након посљедњег поена.
Чим је Синијакова искористила меч лопту, Мира је поново бацила рекет. Након хладног руковања на мрежи, услиједио је тренутак који је запрепастио све присутне. Док је напуштала терен, руска тинејџерка је почела да гестикулира ка публици, а онда је из њених уста полетјела брутална псовка на енглеском језику:
- Је**те се сви - орило се тереном, док су навијачи у шоку посматрали бијесну шампионку.
Остало је нејасно да ли је ова вулгарна порука била упућена искључиво навијачима који су је провоцирали, или је бијес био усмјерен ка неком другом, али је сцена оставила веома лош утисак на читав турнир.
Mirra Andreeva is not happy after losing her match in Indian Wells to Siniakova.— Pavvy G (@pavyg) March 9, 2026
"F*** YOU ALL!"
Not sure who the above was directed too, maybe Sinner, Swiatek or the ITIA? I can understand players frustrations. 🙏
pic.twitter.com/8PWjyjh2iR
Неколико сати касније, када су се главе охладиле, Андрејева се појавила на конференцији за медије гдје је покушала да оправда своје понашање, мада је било јасно да се каје.
- Нисам нимало поносна на то како сам реаговала. Нисам поносна на то како сам се понијела на самом крају. То су ствари на којима морам хитно да порадим. Не у будућности, већ чим ми се укаже прва прилика - изјавила је Андрејева, иначе освајачица овог турнира прошле године.
