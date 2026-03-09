Познато кад Ђоковић поново излази на терен у Индијан Велсу

Аутор:АТВ
09.03.2026
08:15
Коментари:0
Новак Ђоковић, најбољи тенисер свијета свих времена, играће у понедјељак од 19 часова по централноевропском времену против Американца српског поријекла Александра Ковачевића у трећем колу Мастерса у Индијан Велсу, саопштили су организатори.
Дуели Ђоковића и Ковачевића планиран је као први меч дана на централном терену.
Новак је трећи тенисер свијета, док се Ковачевић налази на 72. мјесту АТП листе.
Српски и амерички тенисер одиграли су до сада само један међусобни дуел у каријери и то 2023. године на Ролан Гаросу, а славио је Ђоковић 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
Побједник дуела између Ђоковића и Ковачевића играће у осмини финала против бољег из меча између Аргентинца Франсиска Серундола и Британца Џека Дрејпера.
Ђоковић ће у уторак наступити и у дубл конкуренцији. Он ће играти у пару са Грком Стефаносом Циципасом у првом колу дубл конкуренције против Марсела Аревала из Салвадора и Хрвата Мате Павића. Овај меч планиран је као четврти дуел дана на стадиону број три.
Мастерс у Индијан Велсу се игра за наградни фонд од 9.415.725 долара.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Тенис
3 ч0
Тенис
21 ч0
Кошарка
23 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
3 ч0
Тенис
21 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму