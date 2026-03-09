"Промијените то" Ево како је Ђоковић реаговао кад су га Американци представили

09.03.2026
12:34
Коментари:0
Новак Ђоковић се пласирао у треће коло турнира у Индијан Велсу након тешке борбе и побједе против Камила Мајхжака са 2:1.
Послије меча, српски тенисер је био добро расположен и пристао је да да интервју Пракашу Армитражу за “Tennis Channel”.
Армитраж је бивши индијски тенисер који је постао цијењени водитељ и аналитичар, познат по енергичним разговорима са врхунским тенисерима. Такође. добар је пријатељ са Ђоковићем, пише Спортал.
Ипак, за вријеме интервјуа, српски ас се у шали “наљутио” због једног детаља. Док је Ђоковић давао изјаву, на екрану се појавила графика са сљедећим текстом: “Новак Ђоковић је други најстарији тенисер који је дошао до треће рунде Индијан Велса, послије Ива Карловића”.
The *distinguished* @DjokerNole 😂 pic.twitter.com/j1cO8JQWqj— Tennis Channel (@TennisChannel) March 8, 2026
Овај податак је привукао пажњу српског тенисера, који је одмах иронично прокоментарисао:
– Други најстарији који је стигао до треће рунде? Баш сте ме лијепо описали, хвала вам – рекао је Ђоковић.
Водитељ Пракаш Амритраж се одмах извинио, нагласио је да је то требало да буде комплимент и затражио је од својих колега да се опис промијени у нешто прикладније, попут “најискуснији”. Убрзо је графика промијењена, а нови опис гласио је “најугледнији”. Ђоковић је прихватио извињење са осмијехом, схвативши намјеру.
– Вау… То је баш супер ријеч – закључио је Новак.
Српски тенисер ће у понедјељак, од 19 часова, одиграти меч трећег кола против Александра Ковачевића, америчког играча српског поријекла. Поред сингла, Ђоковић ће играти и у дублу, гдје му је партнер Стефанос Циципас.
Тенис
6 ч0
Тенис
7 ч0
Тенис
1 д0
Кошарка
1 д0
Тенис
6 ч0
Тенис
7 ч0
Тенис
1 д0
Тенис
1 д0
Најновије
Најчитаније
15
03
14
59
14
56
14
41
14
26
Тренутно на програму