Разговарали Путин и Трамп

Извор:

СРНА

09.03.2026

20:50

Коментари:

0
Разговарали Путин и Трамп
Фото: Tanjug/AP/Julia Demaree Nikhinson

Руски предсједник Владимир Путин разговарао је данас телефоном са америчким колегом Доналдом Трампом о Ирану и преговорима о Украјини, рекао је помоћник предсједника Русије за међународне односе Јуриј Ушаков.

Он је навео да је Путин изнио Трампу своје ставове о рјешавању иранског сукоба, између осталог, и на основу резултата разговора које је имао са лидерима земаља Персијског залива.

breskvica 2

Сцена

Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима

"Путин је указао на успјешно напредовање руских трупа у специјалној војној операцији у Украјини, што би требало да подстакне Кијев да пристане на рјешење", рекао је Ушаков.

Он је додао да је Трамп поново изразио заинтересованост за што скорији прекид ватре и дугорочно рјешење у Украјини, преноси Тас.

Према његовим ријечима, два предсједника су разговарала и о Венецуели.

"Разговор је био отворен и конструктиван, а изражена је спремност за редовном комуникацијом", рекао је Ушаков.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то

Ово је први разговор Путина и Трампа од почетка америчко-израелског напада на Иран.

Телефонски разговор је трајао око сат времена, а обављен је на захтјев америчког предсједника.

Тагови :

Доналд Трамп

Владимир Путин

Америка

Русија

Коментари (0)
