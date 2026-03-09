Разговарали Путин и Трамп

Извор:
СРНА
09.03.2026
20:50
Коментари:0
Руски предсједник Владимир Путин разговарао је данас телефоном са америчким колегом Доналдом Трампом о Ирану и преговорима о Украјини, рекао је помоћник предсједника Русије за међународне односе Јуриј Ушаков.
Он је навео да је Путин изнио Трампу своје ставове о рјешавању иранског сукоба, између осталог, и на основу резултата разговора које је имао са лидерима земаља Персијског залива.
Сцена
Дончић и Бресквица заједно: Пјевачица проговорила о наводима
"Путин је указао на успјешно напредовање руских трупа у специјалној војној операцији у Украјини, што би требало да подстакне Кијев да пристане на рјешење", рекао је Ушаков.
Он је додао да је Трамп поново изразио заинтересованост за што скорији прекид ватре и дугорочно рјешење у Украјини, преноси Тас.
Према његовим ријечима, два предсједника су разговарала и о Венецуели.
"Разговор је био отворен и конструктиван, а изражена је спремност за редовном комуникацијом", рекао је Ушаков.
Свијет
Трамп: Превише је рано за расправу о преузимању иранске нафте, али не искључујем то
Ово је први разговор Путина и Трампа од почетка америчко-израелског напада на Иран.
Телефонски разговор је трајао око сат времена, а обављен је на захтјев америчког предсједника.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
4 ч0
Најновије
Најчитаније
22
26
22
22
22
12
21
58
21
55
Тренутно на програму