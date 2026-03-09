Logo
Large banner

Орбан: Од поноћи ограничење цијене бензина и дизела

Извор:

СРНА

09.03.2026

18:13

Коментари:

0
Премијер Мађарске Виктор Орбан
Фото: Tanjug/AP Photo/Markus Schreiber)

Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Влада ограничава цијену бензина и дизела због ситуације са нафтом на Блиском истоку.

Ограничење ступа на снагу у поноћ, а утврђено је да би се мађарски грађани, пољопривредници и предузетници заштитили од високих цијена горива.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Орбан је рекао да ће цијена бензина бити 595 форинти /1,51 евро/, а дизела 615 форинти /1,56 евра/.

- Како би се ове цијене одржале биће отворене државне резерве - навео је Орбан.

Он је навео да ће се заштићена цијена односити само за возила са мађарским регистарским таблицама и да ће важити за физичка лица, пољопривреднике, превознике и предузетнике.

vatra pozar

Хроника

Ватра на имању се отела контроли: Мушкарац страдао у пожару

Збор рата на Блиском истоку и иранске блокаде Ормушког мореуза цијена нафте "брент" по барелу порасла је до јутрос на 120 долара.

Подијели:

Тагови :

Виктор Орбан

dizel

benzin

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

Економија

Министар потврдио да ће се лоше прогнозе обистинити

1 ч

0
Ивица Дачић

Србија

Ивица Дачић се огласио из болнице: ''Пет дана сам био између живота и смрти''

1 ч

1
Стрес

Здравље

Да ли стрес може "призвати" рак?

1 ч

0
Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

Хроника

Преварио достављаче хране на бизаран начин, па завршио иза решетака

1 ч

0

Више из рубрике

Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

Свијет

Трамп открио да ли ће послати трупе на тло Ирана

56 мин

0
Иранска ракета

Свијет

Иран послао ракету с посебном поруком у Израел

2 ч

0
Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Свијет

Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

2 ч

0
Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

Свијет

Драма у хотелу - 13 гостију завршило у болници

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner