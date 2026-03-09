Орбан: Од поноћи ограничење цијене бензина и дизела

Извор:
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је да Влада ограничава цијену бензина и дизела због ситуације са нафтом на Блиском истоку.
Ограничење ступа на снагу у поноћ, а утврђено је да би се мађарски грађани, пољопривредници и предузетници заштитили од високих цијена горива.
Орбан је рекао да ће цијена бензина бити 595 форинти /1,51 евро/, а дизела 615 форинти /1,56 евра/.
- Како би се ове цијене одржале биће отворене државне резерве - навео је Орбан.
Он је навео да ће се заштићена цијена односити само за возила са мађарским регистарским таблицама и да ће важити за физичка лица, пољопривреднике, превознике и предузетнике.
Збор рата на Блиском истоку и иранске блокаде Ормушког мореуза цијена нафте "брент" по барелу порасла је до јутрос на 120 долара.
