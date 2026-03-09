Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Извор:
Танјуг
09.03.2026
16:22
Коментари:0
План америчког предсједника Доналда Трампа за окончање рата у Појасу Газе од прошле недјеље је на чекању због тога што су САД и Израел заједнички напали Иран и изазвали ескалацију рата на ширем подручју Персијског залива, изјавила су три извора са директним увидом у преговоре.
Ова пауза пријети да заустави спровођење Трампове мировне иницијативе за Блиски исток назване Одбор за мир, коју је недавно представио као главни циљ своје спољне политике, наводи Ројтерс.
Ауто-мото
Велика промјена за возаче: Стиже нови систем наплате путарине
До овог застоја је дошло непуних мјесец дана након што је Трамп обезбиједио милијарде долара за Газу од арапских држава које се сада суочавају са иранским нападима и ескалацијом сукоба на ширем подручју Персијског залива.
Заха Хасан из вашингтонске Карнегијеве фондације за међународни мир изјавила је да арапске земље, укључујући Уједињене Арапске Емирате и Катар, које су обећале средства за Одбор за мир, у овом тренутку можда доводе у питање своје учешће у Трамповој иницијативи и разматрају да ли је то "заиста добро потрошен новац".
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму