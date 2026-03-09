Logo
Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран

Танјуг

09.03.2026

Трампов план за Газу на чекању због америчко-израелског напада на Иран
Фото: Tanjug / AP / Jacquelyn Martin

План америчког предсједника Доналда Трампа за окончање рата у Појасу Газе од прошле недјеље је на чекању због тога што су САД и Израел заједнички напали Иран и изазвали ескалацију рата на ширем подручју Персијског залива, изјавила су три извора са директним увидом у преговоре.

Ова пауза пријети да заустави спровођење Трампове мировне иницијативе за Блиски исток назване Одбор за мир, коју је недавно представио као главни циљ своје спољне политике, наводи Ројтерс.

До овог застоја је дошло непуних мјесец дана након што је Трамп обезбиједио милијарде долара за Газу од арапских држава које се сада суочавају са иранским нападима и ескалацијом сукоба на ширем подручју Персијског залива.

Заха Хасан из вашингтонске Карнегијеве фондације за међународни мир изјавила је да арапске земље, укључујући Уједињене Арапске Емирате и Катар, које су обећале средства за Одбор за мир, у овом тренутку можда доводе у питање своје учешће у Трамповој иницијативи и разматрају да ли је то "заиста добро потрошен новац".

Доналд Трамп

Америка

Gaza

