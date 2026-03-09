Logo
Large banner

Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи

Аутор:

АТВ

09.03.2026

15:12

Коментари:

0
Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи
Фото: pexels

Моника Рубача (44) убила је своје двоје мале дјеце, четрнаестогодишњег Џоша и једанаестогодишњу Ему, у њиховим собама у њиховој кући на Флориди 26. фебруара. Ричард Џејмс (45), њен супруг, био је у то вријеме на пословном путу и ​​позвао је полицију након што није чуо ништа од своје супруге дан и по.

Полицајци послати на адресу њихове луксузне куће у ранчу Лејквуд, вриједне 1,4 милиона фунти (око 1,6 милиона евра), дочекани су оним што је описано као "мјесто насилног злочина", преноси Метро.

Орхидеја

Савјети

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

Према локалним медијима, полиција је стигла у резиденцију да изврши рутинску провјеру здравственог стања, али су „замјеници примјетили околности које су захтијевале да уђу у резиденцију".

Закључено је да су њих троје претрпели "трауматске повреде", а истражиоци сумњају да је њихова смрт унапријед испланирана.

Додали су да се вјерује да је Моника "знала шта ради" када је извршила убиство и самоубиство.

"Не разумијемо шта се дешава са људима и њиховим менталним здрављем и шта се дешава иза затворених врата. Случај тако ужасан као овај је нешто што можда нико није могао да предвиди. Не знам да ли је било знакова да можда чланови породице нису примјетили. Не знамо", рекао је шериф Рик Велс.

Нед Пуховац

Република Српска

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

Локални медији су извјестили да је господин Џејмс обавијештен о смрти своје породице након што се вратио у САД из Јужне Америке. Говорећи дан након што је потврђена њихова смрт, портпарол шерифове канцеларије округа Манати, Ренди Ворен, рекао је у саопштењу да је призор био "страшна ствар којој су замјеници шерифа свједочили".

"Ово је ужасна, ужасна ствар којој су замјеници шерифа свједочили и још горе за овог оца и мужа, који се враћао из Јужне Америке. Долетио је јутрос, морао је бити обавештен о томе шта се овдје догодило", рекао је он на конференцији за новинаре.

"Ово је невјероватно емотиван дан за њега. Сцена није била нимало пријатна", рекао је Ворен.

Напад Израела на Иран

Свијет

Израел уништио иранска складишта горива

Он је додао да "ништа" није указивало да би се ово могло догодити.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Florida

ubistvo

Самоубиство

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

4 ч

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

БиХ

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

4 ч

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

5 ч

0
Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

БиХ

Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

5 ч

0

Више из рубрике

Напад Израела на Иран

Свијет

Израел уништио иранска складишта горива

4 ч

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

5 ч

0
Балистичка ракета

Свијет

Нова узбуна: НАТО пресрео још једну ракету у турском ваздушном простору

5 ч

0
САД евакуисале конзулат у Турској

Свијет

САД евакуисале конзулат у Турској

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

19

03

Трагедија избјегнута за длаку: Дјечак (8) спасен са ауто-пута

18

58

Централне вијести, 09.03.2026.

18

56

Преминуо Немања Копривица

18

50

Умро познати пјевач из Мостара

18

42

Познати Србин помогао Зорици Брунцлик кад није имала ништа: Ево о коме се ради

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner