Мајка убила сина (14) и кћерку (11), па пресудила себи

Моника Рубача (44) убила је своје двоје мале дјеце, четрнаестогодишњег Џоша и једанаестогодишњу Ему, у њиховим собама у њиховој кући на Флориди 26. фебруара. Ричард Џејмс (45), њен супруг, био је у то вријеме на пословном путу и позвао је полицију након што није чуо ништа од своје супруге дан и по.
Полицајци послати на адресу њихове луксузне куће у ранчу Лејквуд, вриједне 1,4 милиона фунти (око 1,6 милиона евра), дочекани су оним што је описано као "мјесто насилног злочина", преноси Метро.
Према локалним медијима, полиција је стигла у резиденцију да изврши рутинску провјеру здравственог стања, али су „замјеници примјетили околности које су захтијевале да уђу у резиденцију".
Закључено је да су њих троје претрпели "трауматске повреде", а истражиоци сумњају да је њихова смрт унапријед испланирана.
Додали су да се вјерује да је Моника "знала шта ради" када је извршила убиство и самоубиство.
"Не разумијемо шта се дешава са људима и њиховим менталним здрављем и шта се дешава иза затворених врата. Случај тако ужасан као овај је нешто што можда нико није могао да предвиди. Не знам да ли је било знакова да можда чланови породице нису примјетили. Не знамо", рекао је шериф Рик Велс.
Локални медији су извјестили да је господин Џејмс обавијештен о смрти своје породице након што се вратио у САД из Јужне Америке. Говорећи дан након што је потврђена њихова смрт, портпарол шерифове канцеларије округа Манати, Ренди Ворен, рекао је у саопштењу да је призор био "страшна ствар којој су замјеници шерифа свједочили".
"Ово је ужасна, ужасна ствар којој су замјеници шерифа свједочили и још горе за овог оца и мужа, који се враћао из Јужне Америке. Долетио је јутрос, морао је бити обавештен о томе шта се овдје догодило", рекао је он на конференцији за новинаре.
"Ово је невјероватно емотиван дан за њега. Сцена није била нимало пријатна", рекао је Ворен.
Он је додао да "ништа" није указивало да би се ово могло догодити.
