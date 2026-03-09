Нова узбуна: НАТО пресрео још једну ракету у турском ваздушном простору

Аутор:АТВ
09.03.2026
13:23
Коментари:0
Министарство одбране Турске саопштило је да је НАТО пресрео балистичку ракету која је ушла у турски ваздушни простор.
Ово је други пут да НАТО реагује од када су 28. фебруара САД и Израел покренули нападе на Иран.
Turkey Neutralizes Iranian Ballistic Missile— ME24 - Middle East 24 (@MiddleEast_24) March 9, 2026
Turkey’s Defense Ministry: Iranian missile entering Turkish airspace was intercepted by NATO systems over the Eastern Mediterranean.
Fragments landed in Gaziantep—no casualties reported. pic.twitter.com/xHq33wzEDU
Иран је испалио ракете и дронове на неколико земаља широм региона.
Амбасада САД у Анкари позвала је америчке држављане да не путују у југоисточну Турску, а оне који су већ тамо да одмах напусте то подручје, усљед ризика од терористичких напада.
- Не путујте у југоисточну Турску због ризика од тероризма и оружаног сукоба. Постоји повећан ризик од антизападних, посебно антиамеричких или антиизраелских осјећања - наводи се у саопштењу амбасаде.
У саопштењу се упозорава да постоји стална пријетња од напада терористичких група.
Амбасада је објавила да је Стејт департмент наредио америчким службеницима и члановима њихових породица да напусте Генерални конзулат у Адани због безбједносних ризика.
Турска је данас распоредила шест борбених авиона Ф-16 и системе противваздушне одбране на сјеверни Кипар како би побољшала безбједност турске заједнице усред рата у Ирану, саопштило је министарство обране, додајући да ће Анкара подузети додатне мјере ако буде потребно.
Европске силе задњих су дана повећале своју војну присутност на етнички подијељеном острву, након што је ирански дрон за који безбједносни званичници вјерују да га је испалио Хезболах, савезник Ирана у Либанону, прошле седмице погодио британску авионску базу Акротири на Кипру.
