"Ф-14 више не постоји"; Збрисани су!

Извор:

Јутарњи.хр

09.03.2026

12:39

Фото: Youtube / Real Engineering

Израелска војска (ИДФ) објавила је у недјељу да је избрисала флоту иранских ловаца F-14 "Tomcat".

Мета напада била је авио-база у Исфахану, гдје су се налазиле три ескадриле ових легендарних авиона.

Према објави ИДФ-а, у масовном удару уништени су цијели хангари са авионима као и системи ПВО, који су штитили аеродром.

Иран је био последња земља на свету која је користила F-14, авион прослављен у чувеном филму "Top Gun", након што их је америчка морнарица пензионисала још 2006.

Процјењује се да их је у функцији било тридесетак, а након овог напада вјерује се да на цијелом свету више нема ни једног оперативног "Tomcatа".

Од цијеле флоте, процјењује се да је 70% авиона било спремно за борбене мисије, пише The Aviationist, преноси Јутарњи лист.

"Процјењује се да у свијету више не постоји ниједан оперативни 'Tomcat', осим можда понеког примјерка скривеног дубоко у подземним објектима", наводи се у објави израелске војске.

Авиони Ф-14 су имали висок углед и у пријатељској им Русији. Прије десет година пратили су руске стратешке бомбардере Ту-95 Bear, а у децембру 2023. један је F-14 учествовао је у почасној пратњи авиона руског предсједника Владимира Путина током његове посјете Блиском истоку.

Само два дана раније, ИДФ је на аеродрому Мехрабад у Техерану уништио 16 авиона које су користиле јединице Иранске револуционарне гарде Кудс.

Посљедњи оперативни "Tomcat"

Ово није први пут да је израелско ратно ваздухопловство уништило авионе F-14.

Јуну 2025. ИДФ је објавио снимак који приказује тренутак када су два "Tomcat" на аеродрому у Техерану уништена у нападу дроном.

Иако наведени примерци нису били оперативни, те су годинама били видљиви на сателитским снимцима, израелска војска хвалила се јер је уништила "понос иранског ваздухопловства".

Персијски "Tomcat" били су посљедњи оперативни F-14 на свијету, након што је главни корисник, америчка морнарица, пензионисала тај тип 2006. године.

Иран је првобитно био наручио 80 примерака за Царско иранско ратно ваздухопловство.

То је било прије него што је ирански шах свргнут с власти 1979., чиме је рођена Исламска Република Иран, а авиониц су прешли у руке данашњег Ратног ваздухопловства Исламске Републике Иран (ИРИАФ).

"Tomcat" су Иранци добро искористили током дуготрајног рата с Ираком 1980-их година, а осим што је ријеч о јако квалитетним авионима, међу осталима наставили су их користити и због међународних санкција и недостатка новца.

У закључку саопштења израелска војска је поручила да ће наставити са жестоким ударима све док не успостави потпуну ваздушну доминацију над Ираном.

