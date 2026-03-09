Израел уништио иранска складишта горива

09.03.2026
Доналд Трамп наводно је побјеснио на Израел због гађања иранских складишта нафте, у нападу који је изведен у оквиру америчко-израелских удара на Иран, али и у тренутку када цијене нафте иду у небеса.
Планирани самит између САД и Израела који је требало да се одржи је отказан, што је прво отворено неслагање између савезника од избијања рата, наводи Дејли мејл.
Британски лист такође подсјећа да је 30 иранских складишта горива уништено само током овог викенда, док су се на апокалиптичним снимцима могли видети огромни пожари који се дижу у небо, стубови дима и црна киша која пада с неба.
Званичници Бијеле куће били су запањени размјерама израелског бомбардовања, сматрајући да би слике запаљене нафте могле разљутити Американце који се суочавају са повећаним цијенама горива.
"Предсједнику се не свиђа напад. Он жели да сачува нафту. Не жели да је сагоријева и подсјећа људе на више цијене", рекао је Трампов саветник за Аксиос.
Један израелски званичник такође је потврдио да је званични Вашингтон заиста љут. Према његовим ријечима порука из САД била је јасна: "Шта се то дођавола дешава".
Британски лист подсјећа да је двонедељни рат са Ираном довео је до наглог скока цијена нафте на близу 120 долара по барелу, прије него што су у понедјељак ујутру пале на 103 долара.
Волстрит журнал је примијетио да је рат на ивици да изазове једну од најгорих глобалних енергетских криза од 1970-их.
Нове анкете које су испитивале јавно мњење показале су да драстично опада подршка јавности овом рату.
У међувремену, Израелска војска је оправдала напад тврдећи да складишта горива “користи ирански режим за снабдијевање горивом различитих потрошача, укључујући и своје војне органе“.
Међутим, Трампови изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф отказали су планирано путовање у Израел на састанак са премијером Бењамином Нетањахуом у уторак.
Ни САД ни Израел нису навели разлог за отказивање самита.
