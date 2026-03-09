Logo
Large banner

Израел уништио иранска складишта горива

09.03.2026

14:56

Коментари:

0
Напад Израела на Иран
Фото: Screenshot / X

Доналд Трамп наводно је побјеснио на Израел због гађања иранских складишта нафте, у нападу који је изведен у оквиру америчко-израелских удара на Иран, али и у тренутку када цијене нафте иду у небеса.

Планирани самит између САД и Израела који је требало да се одржи је отказан, што је прво отворено неслагање између савезника од избијања рата, наводи Дејли мејл.

Британски лист такође подсјећа да је 30 иранских складишта горива уништено само током овог викенда, док су се на апокалиптичним снимцима могли видети огромни пожари који се дижу у небо, стубови дима и црна киша која пада с неба.

Вријеме - облаци

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

Званичници Бијеле куће били су запањени размјерама израелског бомбардовања, сматрајући да би слике запаљене нафте могле разљутити Американце који се суочавају са повећаним цијенама горива.

"Предсједнику се не свиђа напад. Он жели да сачува нафту. Не жели да је сагоријева и подсјећа људе на више цијене", рекао је Трампов саветник за Аксиос.

Један израелски званичник такође је потврдио да је званични Вашингтон заиста љут. Према његовим ријечима порука из САД била је јасна: "Шта се то дођавола дешава".

илу-ракета-балистичка ракета

Свијет

Нова узбуна: НАТО пресрео још једну ракету у турском ваздушном простору

Британски лист подсјећа да је двонедељни рат са Ираном довео је до наглог скока цијена нафте на близу 120 долара по барелу, прије него што су у понедјељак ујутру пале на 103 долара.

Волстрит журнал је примијетио да је рат на ивици да изазове једну од најгорих глобалних енергетских криза од 1970-их.

Нове анкете које су испитивале јавно мњење показале су да драстично опада подршка јавности овом рату.

У међувремену, Израелска војска је оправдала напад тврдећи да складишта горива “користи ирански режим за снабдијевање горивом различитих потрошача, укључујући и своје војне органе“.

Међутим, Трампови изасланици Џаред Кушнер и Стив Виткоф отказали су планирано путовање у Израел на састанак са премијером Бењамином Нетањахуом у уторак.

Ни САД ни Израел нису навели разлог за отказивање самита.

Подијели:

Тагови :

Доналд Трамп

Иран вијести

Иран

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Цеца Ражнатовић

Сцена

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

23 мин

0
Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

БиХ

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

38 мин

0
Упозорење за Републику Српску због времена

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

58 мин

0
Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

БиХ

Чланови Предсједништва са папом Лавом: Позвали га да посјети БиХ

1 ч

0

Више из рубрике

Упозорење за Републику Српску због времена

Свијет

Отровни облак пријети и нама?! Честице из Ирана могу доћи и до нас

58 мин

0
Балистичка ракета

Свијет

Нова узбуна: НАТО пресрео још једну ракету у турском ваздушном простору

1 ч

0
САД евакуисале конзулат у Турској

Свијет

САД евакуисале конзулат у Турској

2 ч

0
"Ф-14 више не постоји"; Збрисани су!

Свијет

"Ф-14 више не постоји"; Збрисани су!

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

03

Зашто би свако домаћинство требало да има орхидеју?

14

59

Пуховац: Најважније обезбиједити довољне количине горива за Републику Српску

14

56

Израел уништио иранска складишта горива

14

41

Цеца коментарисала Цетинског: Какав логор, какви бакрачи

14

26

Тадић: Оспоравање Канцеларије за међународну сарадњу је директан напад на Устав БиХ

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner