Logo
Large banner

Преминуо Мишо Рељић

Извор:

СРНА

17.02.2026

14:36

Коментари:

0
Преминуо Мишо Рељић
Фото: Pixabay

Оснивач и дугогодишњи директор Развојне агенције града Приједора "Преда" Мишо Рељић умро је у 68. години, саопштено је из ове агенције.

У "Преди" су навели да је Рељић својим радом, енергијом и вјером у развој заједнице оставио снажан траг.

"Вјеровао је да развој није ријеч на папиру, већ одговорност према људима и граду", подсјетили су из "Преде" и додали да су Рељићеви енергија, посвећеност и људскост уткани у темеље ове агенције.

Мишо Рељић биће сахрањен сутра у 13.00 часова на гробљу Пашинац у Приједору.

Подијели:

Таг :

Мишо Рељић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Посао канцеларија

Економија

Продао кућу да би радницима подигао плате

2 ч

0
Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку

Хроника

Четири жене аутомобилом сјетјеле у ријеку

2 ч

0
Састанак са Марком Ђурићем

Република Српска

Цвијановић са Ђурићем: Србија за Републику Српску поуздан ослонац

2 ч

0
Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

Хроника

Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

2 ч

0

Више из рубрике

Вријеме

Друштво

Гдје се сутра очекује снијег?

2 ч

0
Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

Друштво

Почела је Сиропусна недјеља: Ево шта се никако не смије радити уочи Васкршњег поста

5 ч

0
Анђелка Кузмић

Друштво

Кузмић: Мљекарством и пољопривредом се бавимо сваки дан

5 ч

0
Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

Друштво

Јасенку (29) тумор расте сваког дана, потребна му је помоћ

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

16

28

Битно: О продуженом боравку за дјецу

16

27

Ево како су Додик, Цвијановић и Минић честитали Карану

16

26

Невријеме у Требињу: Јак вјетар ломио гране и обарао рекламе

16

13

Ухапшени нападачи на сина Снежане Ђуришић! Сломили му ребра!

16

07

Филаделфија послије Пејна "везала" Џабарија

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner