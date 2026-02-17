Преминуо Мишо Рељић

Извор:
СРНА
17.02.2026
14:36
Оснивач и дугогодишњи директор Развојне агенције града Приједора "Преда" Мишо Рељић умро је у 68. години, саопштено је из ове агенције.
У "Преди" су навели да је Рељић својим радом, енергијом и вјером у развој заједнице оставио снажан траг.
"Вјеровао је да развој није ријеч на папиру, већ одговорност према људима и граду", подсјетили су из "Преде" и додали да су Рељићеви енергија, посвећеност и људскост уткани у темеље ове агенције.
Мишо Рељић биће сахрањен сутра у 13.00 часова на гробљу Пашинац у Приједору.
