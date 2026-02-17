Logo
Продао кућу да би радницима подигао плате

Блиц

17.02.2026

Посао канцеларија
Фото: /Pexels

Извршни директор једне компаније из Сијетла прије више од десет година донио је неуобичајену одлуку која је изазвала велику пажњу јавности.

Ден Прајс је тада смањио сопствену плату за милион долара како би свим запосленима у својој фирми обезбиједио годишњу зараду од најмање 70.000 долара. Док су га једни проглашавали херојем, други су предвиђали да ће такав потез довести фирму до банкрота. Ипак, испоставило се да је исход био потпуно другачији.

Прајс је навео да се од тог тренутка број радника у његовој компанији утростручио, као и да запосленима и даље исплаћује најмање 70.000 долара годишње. Истакао је да је, како би могао да покрије сопствене трошкове, морао значајно да промени начин живота - продао је другу кућу, смањио личне издатке и посегнуо за уштеђевином, преузимајући велики ризик.

Hapšenje, lisice

Хроника

Ухапшен Бијељинац за којим су расписане потјернице

"То је у супротности са оним што људи очекују и оним што обично видимо у смислу корпорација и компанија", рекао је Ендрју Хафенбрек, асистент за менаџмент и организацију на Универзитету у Вашингтону. Према подацима Института за економску политику, просјечна зарада извршног директора чак је 320 пута виша од плате просјечног радника.

Прајс је поручио да би волио да и друге компаније слиједе пример његове фирме, иако се то за сада не дешава у већој мјери. Он сматра да су приходи његове компаније "Gravity Payments" значајно порасли управо захваљујући већим платама, јер су оне допринијеле стварању изузетно лојалног тима запослених.

Они су урадили за мене више него ја за њих

"Проценат запослених који напуштају нашу компанију је преполовљен. Зато кад имате запослене који остају дупло дуже, њихово знање о томе како да помогнемо нашим клијентима је временом нагло порасло и то је заиста оно што је повећало плате запослених више него смањење моје плате", рекао је Прајс.

hitna pomoc

Хроника

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

Током пандемије, компанија је у марту 2020. године изгубила 55 одсто пословања, али се већ четири мјесеца касније опоравила. До тога је дошло и захваљујући запосленима који су добровољно пристали на привремено смањење својих плата. Као знак захвалности за жртву коју је поднио и визију коју је спровео, запослени су одлучили да му поклоне аутомобил марке Тесла, што је Прајса посебно дирнуло.

"Моји запослени су учинили за мене много више него што сам ја икада могао да урадим за њих. Дакле, чињеница да су хтјели да ми дају тако нестваран, невјероватан поклон, прилично је посебна. Не знам да ли то могу да изразим ријечима", написао је Прајс уз фотографију, преноси Блиц Бизнис.

plate

povećanje plata

prodaja kuća

