Орбан: Мађарска помаже САД да боље разумију ситуацију у Европи

Извор:
Танјуг
17.02.2026
14:21
Коментари:0
Мађарски премијер Виктор Орбан изјавио је данас да та земља помаже Сједињеним Америчким Државама да боље разумију ситуацију у Централној Европи и сукоб у Украјини како би олакшала мирно рјешење.
Коментаришући посјету америчког државног секретара Марка Рубија Будимпешти, Орбан је оцијенио да је та посјета била од помоћи САД.
Хроника
Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница
- Америка је далеко, Централна Европа је компликована, тешка за разумијевање, а перспектива сукоба је потпуно другачија него одавдје. Трудим се да им помогнем, Американцима, тако што покушавам да им пружим другачију перспективу, ближу, ширу, историјскију, дубљу, како би могли да доносе добре одлуке у миротворству - навео је Орбан у видео поруци на Фејсбуку.
Амерички државни секретар изјавио је у понедјељак током посјете Будимпешти да су односи између Сједињених Америчких Држава и Мађарске у "златној фази" и да се темеље на чврстој сарадњи, која није само реторичка, већ и конкретна у области економије и енергетике.
Он је подсјетио на блиске везе између Орбана и предсједника САД Доналда Трампа и поручио да је Трамп посвећен Мађарској и њеном успијеху.
Наука и технологија
Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима
Рубио је поновио став САД да је један од кључних циљева окончање рата у Украјини што је пре могуће, додајући да су Сједињене Државе преузеле иницијативу у спровођењу преговора између Русије и Украјине, док друге међународне институције нису успјеле да постигну напредак у том смјеру.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
3 ч0
Свијет
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму