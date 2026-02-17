Logo
Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима

17.02.2026

14:07

Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима
Фото: Pexels

Премијер Педро Санчез саопштио је да држава мора одлучно реаговати како би заштитила права, безбједност и достојанство малољетника, док поменуте компаније за сада нису дале званичан одговор на оптужбе.

Ова истрага долази у тренутку када европски регулатори појачавају надзор над великим технолошким компанијама, оптужујући их за низ проблема од нарушавања тржишне конкуренције до свјесног дизајна функција које подстичу зависност корисника. Санчез је упозорио да дигиталне платформе могу озбиљно угрозити ментално здравље дјеце и поручио да „некажњивост технолошких гиганата мора престати“. Тужилаштво ће испитати да ли је дошло до кршења закона кроз креирање или дистрибуцију илегалног садржаја уз помоћ вјештачке интелигенције.

Дарко Јевтић и Татјана Јечменица

Србија

Познато у каквом је стању Дарко Јевтић након тешке несреће

Шпанија није једина држава која истражује спорни садржај повезан са АИ четботом Грок компаније xAI, који функционише у оквиру платформе X. Више земаља већ је покренуло истраге, разматра забране или захтијева увођење строжих заштитних механизама како би се спријечило ширење илегалног материјала. Француске власти су недавно претресле канцеларије компаније X у оквиру шире истраге, док је шпански парламент још раније најавио провјеру компаније Мета због могућих кршења приватности корисника Фејсбука и Инстаграма.

Шпанска влада је почетком мјесеца представила и пакет мјера за заштиту дјеце на интернету, укључујући предлог забране приступа друштвеним мрежама за млађе од 16 година. У међувремену, ирска Комисија за заштиту података отворила је формалну истрагу о Гроку због начина обраде личних података и његове способности да генерише штетне сексуализоване слике и видео садржаје, укључујући оне који се односе на малољетнике. Исход ових истрага могао би имати велике посљедице по регулацију вјештачке интелигенције и одговорност технолошких компанија широм Европе, преноси techvision.

