Бившем директору ШГ "Теслић" девет мјесеци затвора због мита од 5000 КМ

У казну му је урачунато вријеме које је провео у притвору од 6. јула до 6. октобра 2023.

Обавезан је на плаћање трошкова кривичног поступка.

Душанић је у првостепеном поступку био неправоснажно ослобођен оптужби за примање мита, али је ту пресуду, уважавајући жалбу Тужилаштва, укинуо Врховни суд Републике Српске и вратио случај на ново суђење.

Оптужбе

Оптужница терети Душанића да је од маја до 6. јула 2023. године од директора фирме "Елград" Ђорђа Гајића, као извршиоца радова на поправци и одржавању шумских камионских путева на подручју ШГ "Борја" вриједних 6.440 КМ, захтијевао и примио 5.000 КМ у вези са реализацијом уговорних обавеза.

Наведено је да је оптужени у службеним просторијама ШГ "Борја" Гајићу предочио лист папира на којем се према његовој евиденцији, налазио списак радова које извршио "Елград".

Додаје се да је Душанић на питање Гајића на шта се односи ставка од 5.000 КМ рекао: "То ћеш мени донијети"

Даље се наводи да је након што је " ШГ " Борја" исплатио новац " Елграду" за радове оптужени је више пута путем телефона звао Гајића да му донесе 5.000 КМ.

Потом су се састали 6.јула 2023. год у просторијама ШГ " Борја" Теслић када је Гајић дао Душанићу коверти са 5.000 КМ. Радило се о обиљеженом новцу који је нађен и одузет од оптуженог.

Информатор

Гајић је случај пријавио полицији и пристао да буде информатор те је приликом предаје новца оптуженом био озвучен и разговор је снимљен. Он је оптуженом дао свој новац који је претходно пописао.

Пресудом је од Душанића одузето поменутих 5.000 КМ и биће враћени Гајићу.

Образложење

Образлажући пресуду судија Синиша Марковић рекао је фа је из доказа утврђено да је оптужени починио кривично дјело.

- Врховни суд РС је указао да је лист папира писан руком потврда да је Елград извео радове за које је оптуженом тражио мито. Из посебних истражних радњи снимка разговора од 6.јула 2023. године произилази умишљај оптуженог да почини кривично дјело. Он је тада од Гајића тражио још 5000 КМ за рафтин рекавши да ће му вратити тако што ће обезбједити два камиона дрва- рекао је између осталог судија Марковић

Истакао је да је суд приликом одмјеравања казне цијенио све околности.

Пресуда је неправоснажна и на њу странке имају право жалбе.

(Глас Српске)