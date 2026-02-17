Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

17.02.2026
14:12
Коментари:0
Мјештанин Грљана код Зајечара настрадао је данас око поднева у паду надстрешнице у свом селу.
Несрећни човјек стајао је испред улаза у своју шупу, када се у једном тренутку обрушила надстрешница.
Наука и технологија
Шпанија на корак од забране друштвених мрежа младима
Трагедија се догодила у Улици Петра Витановића, гдје је спасилачка екипа дошла непосредно по паду надстрешнице.
До доласка Ватрогасно-спасилачког тима из Зајечара комшије су успјеле да га извуку испод рушевина. У том тренутку је био у тешком стању, без свијести. Али, по доласку екипе Хитне помоћи мушкарац је преминуо, преноси 24Седам.
Хроника
2 ч0
Хроника
2 ч0
Хроника
3 ч4
Хроника
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму