Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница

17.02.2026

14:12

Мушкарац страдао испред своје куће: На њега се обрушила надстрешница
Фото: Pixabay

Мјештанин Грљана код Зајечара настрадао је данас око поднева у паду надстрешнице у свом селу.

Несрећни човјек стајао је испред улаза у своју шупу, када се у једном тренутку обрушила надстрешница.

Трагедија се догодила у Улици Петра Витановића, гдје је спасилачка екипа дошла непосредно по паду надстрешнице.

До доласка Ватрогасно-спасилачког тима из Зајечара комшије су успјеле да га извуку испод рушевина. У том тренутку је био у тешком стању, без свијести. Али, по доласку екипе Хитне помоћи мушкарац је преминуо, преноси 24Седам.

погинуо мушкарац

Zaječar

