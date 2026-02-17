Logo
Случај злостављања дјетета у вртићу: Суд издао наредбу за изузимање снимака са видеонадзора

Извор:

Кликс

17.02.2026

12:38

Случај злостављања дјетета у вртићу: Суд издао наредбу за изузимање снимака са видеонадзора
Фото: Pixabay

Општински суд у Сарајеву јуче послијеподне, на приједлог Тужилаштва КС, издао је наредбу за изузимање снимка са видеонадзора и документације из вртића "Бамбини" у Хаџићима.

"У току је реализација наредбе, након чега ће поступајућа тужитељка одредити о даљим процесним радњама", потврдила је за Клиx.ба портппаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић.

Taksi

Хроника

Таксиста покосио радника, па потегао нож и побјегао

Суд је издао наредбу тек након десет дана од отварања истраге.

Из Тужилаштва КС су јуче ујутру навели да у предмету подузимају интензивно радње од дана пријема предмета, а у правцу утврђивања кривичних дјела психичко насиље, запуштање или злостављање дјетета и кривично дјело принуде почињено у предшколској установи Бамбини на штету дјетета.

Затражена је медицинска документација од КЦУС-а, а кантонални просвјетни инспектор је 12. фебруара извршио инспекцијски надзор из своје надлежности у приватној предшколској установи "Бамбини" гдје је пријављен случај злостављања петогодишњег дјечака. Утврђене су одређене неправилности.

У међувремену предшколска установа је привремено удаљила с радног мјеста запосленице које се доводе у везу с наводним злостављањем.

vrtic

Хроника

Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?

До наводног малтретирања дјетета је дошло 5. фебруара 2026. године између 15 и 16 сати.

Налаз КЦУС-а потврђује да је дијете задобило тјелесне повреде након што је једна од пријављених васпитачица дијете угурала у хранилицу која је била мала, а затим наводно позвала другу дјецу да се дјечаку изругују. Родитељи тврде да се на њима види психичко и физичко злостављање.

Према незваничним информацијама, васпитачица је подстицала другу дјецу из те одгојне групе да вријеђају и исмијавају дјечака, док је он вриштао.

Telefon-011025

Здравље

Једна врста деменције узима маха: Млади су посебно угрожени

Затим му је, према тврдњама извора поменутог портала, обучена пелена преко тренерке те је васпитачица позвала дјецу да се опет изругују дјечаку и називају га бебом.

vrtić

zlostavljanje djece

Сарајево

