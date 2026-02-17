Случај злостављања дјетета у вртићу: Суд издао наредбу за изузимање снимака са видеонадзора

Извор:
Општински суд у Сарајеву јуче послијеподне, на приједлог Тужилаштва КС, издао је наредбу за изузимање снимка са видеонадзора и документације из вртића "Бамбини" у Хаџићима.
"У току је реализација наредбе, након чега ће поступајућа тужитељка одредити о даљим процесним радњама", потврдила је за Клиx.ба портппаролка Тужилаштва КС Азра Бавчић.
Суд је издао наредбу тек након десет дана од отварања истраге.
Из Тужилаштва КС су јуче ујутру навели да у предмету подузимају интензивно радње од дана пријема предмета, а у правцу утврђивања кривичних дјела психичко насиље, запуштање или злостављање дјетета и кривично дјело принуде почињено у предшколској установи Бамбини на штету дјетета.
Затражена је медицинска документација од КЦУС-а, а кантонални просвјетни инспектор је 12. фебруара извршио инспекцијски надзор из своје надлежности у приватној предшколској установи "Бамбини" гдје је пријављен случај злостављања петогодишњег дјечака. Утврђене су одређене неправилности.
У међувремену предшколска установа је привремено удаљила с радног мјеста запосленице које се доводе у везу с наводним злостављањем.
До наводног малтретирања дјетета је дошло 5. фебруара 2026. године између 15 и 16 сати.
Налаз КЦУС-а потврђује да је дијете задобило тјелесне повреде након што је једна од пријављених васпитачица дијете угурала у хранилицу која је била мала, а затим наводно позвала другу дјецу да се дјечаку изругују. Родитељи тврде да се на њима види психичко и физичко злостављање.
Према незваничним информацијама, васпитачица је подстицала другу дјецу из те одгојне групе да вријеђају и исмијавају дјечака, док је он вриштао.
Затим му је, према тврдњама извора поменутог портала, обучена пелена преко тренерке те је васпитачица позвала дјецу да се опет изругују дјечаку и називају га бебом.
