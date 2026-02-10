Logo
Хорор у БиХ: Васпитачице малтретирале дијете у вртићу?

Извор:

Кликс

10.02.2026

22:00

Фото: Pixabay

Тужилаштво КС истражује пријаву коју су против двије васпитачице вртића "Бамбини" у Хаџићима поднијели родитељи петогодишњег дјечака због, како наводе, физичког и психичког малтретирања дјетета.

Из Тушулаштва КС за Klix.ba је потврђено да је обавијештен дежурни тужилац који је наложио полицијским службеницима предузимање потребних радњи како би се утврдиле све околности.

Након што МУП КС достави оперативни материјал, поступајући тужилац извршиће потребну процјену и анализу. Истовремено, обавијештен је и Центар за социјални рад КС.

Наиме, до малтретирања дјетета је дошло 5. фебруара 2026. године између 15 и 16 сати.

Налаз КЦУС-а потврђује да је дијете задобило тјелесне повреде након што је једна од пријављених васпитачица дијете угурала хранилицу која је била мала, а затим наводно позвала другу дјецу да се дјечаку изругују.

Из установе су изузети и снимци, а родитељи тврде да се на њима види психичко и физичко злостављање.

Према незваничним информацијама, васпитачица је подстицала другу дјецу из те одгојне групе да вријеђају и исмијавају дјечака, док је он вриштао.

Затим му је, према тврдњама извора портала Klix.ba, обучена пелена преко тренерке те је васпитачица позвала дјецу да се опет изругују дјечаку и називају га бебом.

"Након тога узима хранилицу и окреће је према зиду, гдје дијете остаје у хранилици и гледа у зид наредних 20 минута. Након тог времена дијете је схватило да нема васпитачица и изашло из хранилице ризикујући да поломи обје руке, што се види на снимку. Дијете због узраста није могло да сједи у хранилици па су му ноге биле горе на пластици гдје се ставља хранилица за дјецу, а стражњица унутар хранилице. Дијете скоро сат времена проводи у хранилици у положају фетуса и цијело вријеме трпи понижавање, убија му се достојанство и карактер. Дјетету је причињена немјерљива штета. Родитељи су након гледања снимка завршили на Хитној", наводи извор поменутог портала.

О свему се кратко огласио и разочарани отац дјечака који је казао да је његово дијете било изложено понижењу и злостављању.

"Пелена која је стављена нашем дјетету преко тренерке, није била одгојна мјера. Хранилица у коју је дијете било физички "угурано/набијено" од двије васпитачице, није казнена столица нити одгојна мјера. Васпитачице које на све то наговарају другу дјецу из групе да му се смију и омаловажавају га, треба да имају посебно мјесто и назив у овом друштву. То је било понижење, и физичко злостављање. Говоримо о дјетету од пет година које би се у вртићу требало осјећати сигурно, а не посрамљено и исмијавано", наводи се у реакцији оца.

С обзиром на то да је овај случај потресао и друге родитеље чија дјеца похађају овај вртић очекује се и реакција управе вртића која је засад изостала.

