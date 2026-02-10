Свjетски сервис остаје без финансирања за седам недjеља?

Извор:
Свјетски сервис британског јавног сервиса "BBC World Service" остаће без финансирања за седам недјеља ако влада Велике Британије не обезбиједи нови споразум, упозорио је данас генерални директор корпорације Тим Дејви.
У посљедњем покушају да обезбиједи средства од Министарства спољних послова, Комонвелта и развоја (ФЦДО), Дејви је указао на опасност од смањења међународног извјештавања и ширења дезинформација "невероватном брзином" на дигиталним платформама, пренио је Гардијан.
Дејви је обезбјеђивање новог финансијског договора за Свјетски сервис поставио као један од својих приоритетних задатака прије одласка са функције у априлу.
- Тренутни аранжман са Министарством спољних послова истиче крајем марта, седам недјеља од данас. Чекамо исход преговора - рекао је Дејви, додајући да док се одлука не донесе, друге западне медијске куће смањују међународне редакције, док "медији под контролом државе користе вјештачку интелигенцију за пропаганду".
Он и други челници упозоравају о на опасности од смањења сервиса, а подаци указују на раст повјерења у државне емитере из Русије и Кине широм свијета.
Истраживање је показало да је ниво повјерења углавном непромијењен у односу на прије четири године и износи 78 одсто. Истовремено, како наводе из Би-Би-Си, порасло је повјерење у медије које финансирају Русија и Кина.
Већина буџета Свјетског сервиса од 460 милиона евра долази из лиценце, док је ФЦДО прошле године износио 157 милиона евра.
- Позивам владу да подржи Свјетски сервис, да дјелује одлучно и брзо, како би публика и даље могла да се ослони на наш новинарски рад, најбољи који Велика Британија може да понуди - навео је Дејви.
Министар ФЦДО Крис Елмор навео је да ће одлука о финансирању Свјетског сервиса за наредне три године бити донијета прије почетка фискалне 2026-27. године, кроз процес буџетских алокација.
- Рад који Свјетски сервис обавља као независни и поуздани емитер, представљајући Уједињено Краљевство, нашу културу и наше вриједности широм свијета, ова влада високо цијени. Финансирање путем грантова за наредне три године за Свјетску службу биће одређено кроз процес расподјеле ФЦДО. Коначне укупне расподјеле ФЦДО биће извршене благовремено прије почетка фискалне 2026-27. године - истакао је Елмор.
Свјетски сервис Би-Би-Си је највећи свјетски емитер информативног програма и емитује радијски, телевизијски и онлајн програм на више од 40 језика.
