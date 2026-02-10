Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

10.02.2026
Сваки путнички авион мора да има такозване црне кутије и то двије, јер једна снима техничке податке лета, а друга разговор у пилотској кабини, с тим што оне, упркос њиховом називу, заправо нису црне.
Сваки путнички авион има двије "црне кутије": једну за техничке податке лета и једну за разговор у пилотској кабини.
Званично се не зову црне кутије, већ рекордер или снимач лета.
Помоћу њих се може објаснити скоро 90 одсто авионских несрећа.
Дизајниране су да издрже екстремне ударе и температуре (до 1.000°C).
Црне кутије су, заправо, најчешће наранџасте како би лакше биле уочљиве послије несреће, а назване су тако због "црног" разлога постојања.
Њихов званични назив и није црна кутија, већ "рекордер" или "снимач лета".
Према доступним информацијама, помоћу црних кутија, може се објаснити скоро 90 одсто несрећа. Ти уређаји, уведени у ваздухопловство од 1960. године, смјештени су у веома чврсте и отпорне металне кутије.
Црне кутије биљеже бројне техничке податке о лету, те се са лакоћом може утврдити шта је довело до несреће и, на примјер, који је дио авиона одговоран за његов пад.
Црне кутије су смјештене у репу авиона. Искуство је показало да тај дио конструкције приликом несреће претрпи најмање оштећења.
Црна кутија може да издржи пад са огромних висина, а то је најбитније. Тачније, могу да издрже силу од 3.600 њутна, као и температуру до 1.000 степени Целзијусових.
Након пада авиона, на сцену ступају стручне службе којима је циљ да што прије пронађу црну кутију како би се установио узрок несреће.
