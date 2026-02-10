Logo
Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?

10.02.2026

21:24

Никад не бисте погодили: Знате ли које боје су црне кутије у авиону?
Фото: Pexels

Сваки путнички авион мора да има такозване црне кутије и то двије, јер једна снима техничке податке лета, а друга разговор у пилотској кабини, с тим што оне, упркос њиховом називу, заправо нису црне.

Најважније

Сваки путнички авион има двије "црне кутије": једну за техничке податке лета и једну за разговор у пилотској кабини.

Званично се не зову црне кутије, већ рекордер или снимач лета.

Помоћу њих се може објаснити скоро 90 одсто авионских несрећа.

Дизајниране су да издрже екстремне ударе и температуре (до 1.000°C).

Црне кутије су, заправо, најчешће наранџасте како би лакше биле уочљиве послије несреће, а назване су тако због "црног" разлога постојања.

Другачије се и зову

Њихов званични назив и није црна кутија, већ "рекордер" или "снимач лета".

Према доступним информацијама, помоћу црних кутија, може се објаснити скоро 90 одсто несрећа. Ти уређаји, уведени у ваздухопловство од 1960. године, смјештени су у веома чврсте и отпорне металне кутије.

Гд‌је су смјештене

Црне кутије биљеже бројне техничке податке о лету, те се са лакоћом може утврдити шта је довело до несреће и, на примјер, који је дио авиона одговоран за његов пад.

Црне кутије су смјештене у репу авиона. Искуство је показало да тај дио конструкције приликом несреће претрпи најмање оштећења.

Пад са огромних висина

Црна кутија може да издржи пад са огромних висина, а то је најбитније. Тачније, могу да издрже силу од 3.600 њутна, као и температуру до 1.000 степени Целзијусових.

Након пада авиона, на сцену ступају стручне службе којима је циљ да што прије пронађу црну кутију како би се установио узрок несреће.

