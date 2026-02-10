Logo
Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка

Извор:

Мондо.ба

10.02.2026

15:52

Коментари:

0
Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка
Фото: Printscreen/TikTok/destiny124312

Један младић је неочекивано постао права звијезда мрежа након што се појавио снимак његове реакције на просидбу.

Испрва, све је изгледало идилично - природа, дјевојка коју воли, прстен... а само тренутак касније, романтични тренутак претворио су праву катастрофу.

Момак је изјурио са стране, и повратио, док будућа млада није знала шта ју је снашло.

Погледајте урнебесну сцену:

"Оно кад је твој вјереник толико нервозан док те проси да је секунду након што си рекла да побјегао и повратио", пише у опису видеа.

Полиција Србија

Хроника

Драма у близини школе: Аутомобил урадио дијете које је прелазило улицу

Коментари нису изостали:

"Тај има да се унереди на дан вјенчања", "Баш лијепо, сад ће моја дјевојка да помисли да нисам искрен јер нисам повратио, хвала брате!", "Твој муж ти купује цвијеће? Е па мој повраћа због мене", само је дјелић коментара који се могао прочитати, преноси Мондо.

@destiny124312 I am so glad our photographer capture this on camera lmao #husband #inlove PHOTO CREDIT @Kimberly Clancy VIDEO CREDIT @yourequitelovely ♬ what falling in love feels like x turning page - alex

