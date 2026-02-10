Прво је запросио, а кад је рекла "да" повратио: Горе мреже због урнебесног снимка

Извор:
Један младић је неочекивано постао права звијезда мрежа након што се појавио снимак његове реакције на просидбу.
Испрва, све је изгледало идилично - природа, дјевојка коју воли, прстен... а само тренутак касније, романтични тренутак претворио су праву катастрофу.
Момак је изјурио са стране, и повратио, док будућа млада није знала шта ју је снашло.
Погледајте урнебесну сцену:
"Оно кад је твој вјереник толико нервозан док те проси да је секунду након што си рекла да побјегао и повратио", пише у опису видеа.
Коментари нису изостали:
"Тај има да се унереди на дан вјенчања", "Баш лијепо, сад ће моја дјевојка да помисли да нисам искрен јер нисам повратио, хвала брате!", "Твој муж ти купује цвијеће? Е па мој повраћа због мене", само је дјелић коментара који се могао прочитати, преноси Мондо.
@destiny124312 I am so glad our photographer capture this on camera lmao #husband #inlove PHOTO CREDIT @Kimberly Clancy VIDEO CREDIT @yourequitelovely ♬ what falling in love feels like x turning page - alex
