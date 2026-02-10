Logo
ФМ радио одлази у историју: Милиони возача остају без омиљених станица?

Блиц

10.02.2026

08:29

Фото: Pexel/Demir Follow

Власници аутомобила старијих генерација могли би први да осјете посљедице.

Европа полако улази у нову фазу дигитализације, а један велики медијски потез могао би ускоро да промијени навике милиона људи, нарочито возача.

План је једноставан: аналогни ФМ радио, који деценијама доминира у аутомобилима и кућним уређајима, постепено би требало да буде угашен и замијењен дигиталним стандардом ДАБ+.

туча детроит шарлот

Кошарка

Хаос на НБА паркету! Туча у Детроиту - четворица играча и тренер избачени, полиција ушла на терен

За разлику од ранијих технолошких прелазака, ова промјена неће остати "на папиру". Ако се план буде спроводио по предвиђеном распореду, власници аутомобила старијих генерација могли би први да осете посљедице јер многи фабрички радио-уређаји у њима нису компатибилни са дигиталним сигналом, пише Блиц.

Према наводима француских медија, регулатор АРЦОМ (француско тијело за аудиовизуелне медије) још је 2024. године објавио извјештај о будућности радија, у којем је предвиђен план да се аналогни ФМ сигнал постепено угаси, а емитовање пређе искључиво на дигиталну технологију.

Циљ је да ФМ у Француској у потпуности нестане до 2033. године.

Прелазак у двије фазе

План преласка на ДАБ+ предвиђа двије кључне етапе.

рамо исак ramo isak

БиХ

Рамо Исак доминира: За лош резултат специјалаца ФУП-а на такмичењу оптужио Додика

Прва, припремна фаза, требало би да траје од 2024. до 2027. године. Током тог периода очекује се постављање нових ДАБ+ предајника, проширење покривености сигналом и прилагођавање регулативе.

Друга фаза, предвиђена за период од 2028. до 2033, била би миграција, односно постепено гашење ФМ предајника.

Фреквенције које се ослободе не би се поново додјељивале, што би у пракси значило да се ФМ полако "гаси" и остаје у прошлости.

Шта је ДАБ+ и зашто га државе уводе?

ДАБ+ (Digital Audio Broadcasting) је дигитални радио систем који омогућава квалитетнији звук, стабилнији пријем и већи број радио-станица на једном подручју.

За разлику од ФМ-а, дигитални сигнал може да преноси и додатне информације, попут назива пјесме, програма или вијести, које се приказују на екрану уређаја.

evri novac kovanice

Србија

Ово урадите са сићом из "касице прасице": Метални новац мало вриједи, али пуно кошта

Заговорници преласка истичу да је ФМ технологија застарјела и да заузима превише радио-спектра, док дигитални стандард омогућава ефикасније коришћење фреквенција.

Ово је највећи проблем

Ипак, план доноси и озбиљна питања шта ће се догодити са милионима уређаја који раде искључиво на ФМ сигнал?

Највише су погођени аутомобили произведени пре 2020. године, који у великом броју случајева немају уграђен ДАБ+ пријемник.

Beba

Свијет

ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

Када ФМ сигнал почне да се гаси, такви уређаји више неће моћи да хватају радио-станице на класичан начин.

Француски медији већ преносе забринутост возача старијих аутомобила, јер многи од њих свакодневно користе ФМ радио, посебно на дужим путовањима.

Од 2020. ДАБ+ постаје обавезан у новим аутомобилима у ЕУ

Ситуацију донекле олакшава чињеница да од 20. децембра 2020. године важи европско правило према којем сви нови путнички аутомобили (М-категорије) који се продају или изнајмљују у Европској унији морају имати уграђен ДАБ+ пријемник.

То значи да су возачи аутомобила купљених након 2021. године углавном већ покривени, али старија возила остају проблем.

Која су рјешења за возаче?

За власнике старијих аутомобила, опције су углавном сљедеће:

  • замјена радио-уређаја моделом који подржава ДАБ+
  • куповина ДАБ+ адаптера, који омогућава пријем дигиталног сигнала преко постојећег система
  • слушање радио станица путем интернета (преко телефона), што зависи од мобилне мреже и потрошње података

Да ли је 2033. година коначан рок?

Иако се 2033. година наводи као циљ, стручњаци истичу да би рок могао бити помјерен уколико ДАБ+ не буде довољно брзо прихваћен међу корисницима.

Другим речима, ФМ неће нестати "преко ноћи", али тренд преласка на дигитални радио у Француској делује све озбиљније.

Одлука АРЦОМ-а представља велики корак ка модернизацији, али отвара и питање одрживости, јер милиони исправних ФМ уређаја, од кућних радија до ауто-система, могли би у наредним годинама постати практично бескорисни.

За многе возаче, посебно власнике старијих аутомобила, ово би могла бити промена која не доноси само технолошки напредак, већ и додатни трошак.

Radio

gašenje

