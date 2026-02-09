Logo
ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

Извор:

Курир

09.02.2026

21:49

beba
Фото: Pixabay

Двогодишња дјевојчица пронађена је мртва у свом кревецу у стану на узвишењу Бордигере, на крајњем западу Лигурије у Италији. Дјевојчицу је у понедјељак ујутру, приликом буђења, пронашла мајка.

Видјевши да дијете око 8 сати не даје знаке живота, жена је позвала број 112, али по доласку хитне помоћи љекари су могли само да констатују смрт.

Novac

Економија

Хрватска даје БиХ пет милиона евра

У стан у улици Страда делле Моргхе, у насељу Монтенеро, стигли су припадници Црвеног крста и екипа хитне медицинске помоћи послата из оперативног центра. Након што је медицински тим утврдио смрт, позвани су и карабињери, као и судски љекар.

Узрок смрти за сада непознат

Званично, смрт је наступила усљед кардиореспираторног застоја, али биће потребне додатне медицинске анализе како би се утврдило шта је тачно изазвало смрт дјетета.

Саслушана од стране карабињера, мајка је изјавила да је дјевојчица у недјељу увече пала низ степенице, али да, барем на први поглед, није задобила теже повреде.

cow-krava-18092025

Свијет

Крава позатварала школе

Судски љекар је на тијелу дјетета пронашао модрице које су, према првим процјенама, компатибилне са верзијом догађаја коју је изнијела мајка.

Искључена изненадна смрт у колијевци, слиједи обдукција

С обзиром на узраст дјетета, чини се да је искључена изненадна смрт у колијевци (СИДС), која погађа дјецу узраста од једног мјесеца до једне године.

Ипак, даља испитивања здравственог стања и околности могу разјаснити да ли је дјевојчица боловала од неке болести или је смрт наступила из других разлога.

Benzin, gorivo, dizel, benzinska pumpa

Ауто-мото

Шта се деси када сипате погрешно гориво у аутомобил?

О свему је обавијештен и дежурни тужилац, који је након увиђаја у стану отворио предмет како би се наложиле додатне провјере, прије свега обдукција.

