ХОРОР Дјевојчица (2) пронађена мртва у кревецу

Двогодишња дјевојчица пронађена је мртва у свом кревецу у стану на узвишењу Бордигере, на крајњем западу Лигурије у Италији. Дјевојчицу је у понедјељак ујутру, приликом буђења, пронашла мајка.
Видјевши да дијете око 8 сати не даје знаке живота, жена је позвала број 112, али по доласку хитне помоћи љекари су могли само да констатују смрт.
У стан у улици Страда делле Моргхе, у насељу Монтенеро, стигли су припадници Црвеног крста и екипа хитне медицинске помоћи послата из оперативног центра. Након што је медицински тим утврдио смрт, позвани су и карабињери, као и судски љекар.
Званично, смрт је наступила усљед кардиореспираторног застоја, али биће потребне додатне медицинске анализе како би се утврдило шта је тачно изазвало смрт дјетета.
Саслушана од стране карабињера, мајка је изјавила да је дјевојчица у недјељу увече пала низ степенице, али да, барем на први поглед, није задобила теже повреде.
Судски љекар је на тијелу дјетета пронашао модрице које су, према првим процјенама, компатибилне са верзијом догађаја коју је изнијела мајка.
С обзиром на узраст дјетета, чини се да је искључена изненадна смрт у колијевци (СИДС), која погађа дјецу узраста од једног мјесеца до једне године.
Ипак, даља испитивања здравственог стања и околности могу разјаснити да ли је дјевојчица боловала од неке болести или је смрт наступила из других разлога.
О свему је обавијештен и дежурни тужилац, који је након увиђаја у стану отворио предмет како би се наложиле додатне провјере, прије свега обдукција.
