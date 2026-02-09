Logo
Отац четворо дјеце из Србије погинуо у саобраћајној несрећи у Минхену

Извор:

Телеграф

09.02.2026

22:48

Фото: Pixabay

Возач камиона из Србије погинуо је у суботу кад је дошло до саобраћајне несреће у сјеверном дијелу Минхена!

Ники К, који је имао 33 године, настрадао је кад је возач "поршеа" ударио у стуб расвјете. Према подацима ватрогасне службе Минхена, неколико ватрогасно-спасилачких јединица је алармирано након хитног позива од екипа хитне помоћи. Када су ватрогасне екипе стигле на лице мјеста, екипе хитне помоћи су већ ослободиле 32-годишњег возача и његовог 33-годишњег сувозача из возила и пружале су прву помоћ обојици тешко повријеђених мушкараца, преноси ТЗ.

Тридесеттрогодишњи мушкарац, који је наводно родом из Трстеника, задобио је тако тешке повреде да је морао да буде реанимиран на лицу мјеста. Возач и Ники К. су превезени у болнице у Минхену. Упркос континуираним напорима реанимације током транспорта, тридесеттрогодишњак је убрзо преминуо. Тимови за кризне интервенције су позвани да помогну неколико рођака који су стигли на лице мјеста током интервенције.

Ватрогасна служба је, заједно са полицијом, оградила мјесто несреће, освијетлила подручје, обезбиједила противпожарну безбједност и помогла у збрињавању повријеђених. Затим су пружили подршку полицији у истрази несреће. Полиција је започела истрагу о узроку несреће.

У Фејсбук групи Гастарбајтер покренута је хуманитарна акција за помоћ породици Србина из Трстеника који је трагично изгубио живот у саобраћајној несрећи у суботу увече у Минхену.

Акцију је иницирао Дино Клепо, упутивши апел члановима групе и широј јавности да се, ко колико може, укључи у прикупљање средстава за сахрану и подршку породици. Како наводе пријатељи и колеге, Ники К. је био „људина од човјека“, отац четворо дјеце и професионални возач камиона, а кобне вечери налазио се на мјесту сувозача.

"Хајмо сви ко колико може – 5, 10 или 20 евра – да помогнемо породици у овим тешким тренуцима“, поручују организатори. Послодавац Асим, код којег је Ники радио, истиче да има само ријечи хвале и да је Ники био изузетно добар и поштен човјек.

