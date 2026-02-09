Дракулић тоне у рупама и отпадним водама

Извор:
Глас Српске
09.02.2026
22:37
Коментари:0
Иако је још прије пет година обезбијеђен новац за изградњу канализационог колектора у бањалучком насељу Дракулић, он никад није угледао свјетлост дана, а отпадне и оборинске воде и даље муче мјештане, док су лоши путеви и недостатак тротоара већ деценијски проблем.
Предсједник Савјета мјесне заједнице Дракулић Горан Арамбашић рекао је за "Глас Српске" да проблем са канализацијом и оборинским водама у улици Голуба Бабића, на који се многи жале, није ријешен због несагласности мјештана.
"Добили смо 2021. године од града новчана средства која су била обезбијеђена за радове на главном колектору за канализацију с обзиром на то да читаво насеље, осим дијела насеља у улици Млађе Ћусића, нема канализацију", казао је он.
Према његовим ријечима, мјештани преко чијих земљишта је колектор требало да прелази нису хтјели потписати сагласност без надокнаде.
Здравље
Опасност на тањиру: Колико шећера дневно смијемо уносити
"Законски, накнаду нису могли да добију и због тога што нисмо добили њихове потписе, нисмо ни могли ријешити проблем", испричао је Арамбашић.
Домаћинства не чисте резервоаре својих канализација, каже он, а чим киша падне, дође до плављења испред кућа, што знатно нарушава хигијену насеља.
"Сад су и они који нису дали сагласност за радове свјесни тога, али не можемо поново добити такву прилику након неколико година. Бањалука има 57 мјесних заједница и тешко је доћи на ред за такве ствари. Ставио сам то као приоритет у овогодишњем плану рада који сам предао надлежнима", нагласио је Арамбашић.
У насељу Дракулић суочавају се и са лошим путевима, рекао је он, а критичне су улице Голуба Бабића, Млађе Ћусића и 7. фебруара.
"Њима треба потпуна реконструкција јер су годинама крпљене и није било никаквих улагања како би се стање побољшало. Те три улице су најпрометније у насељу и послије сваке зиме поправљају ударне рупе, а оне се након одређеног времена поново појаве", навео је Арамбашић.
Додао је да је недавно санирано неколико ударних рупа на тим локацијама.
Борбу већ три године води и у вези са изградњом тротоара код споменика, а вјерује да је рјешење на помолу.
"Мислим да у буџету који је Скупштина града усвојила за ову годину има ставка за улицу Млађе Ћусића која би требало да добије тротоар чак и око 300 метара послије споменика", истакао је Арамбашић.
Он сматра да је Дракулић, као насеље које се налази на рубу града, у лошој позицији када су у питању путеви и канализација.
Сцена
Рада Манојловић открила да ли је уградила силиконе
Мјештанка Вера М. рекла је за "Глас" да у улици Голуба Бабића проблемима никад нема краја.
"Рупа је на рупи, а чим једну закрпе, створи се нова. Немамо тротоаре, а у асфалту у близини аутобуске станице има удубљење у ком се ствара огромна локва. Сваки пут када пролазим, гледам како ће ме неко "окупати". Улица је огромна, а имамо само једну станицу до које имамо 15 минута пјешке. Дјеца сваки дан иду до школе по блату и локвама, а ја док дођем на посао испрљам се као да сам ходала по њиви", испричала је она.
Додала је и да бахате возаче ни лоши путеви не спречавају да јуре и не пазе на пјешаке.
"Више пута смо се жалили и тражили да се пут прошири како би аутобус могао доћи до дијела гдје има скретање за гробље и окренути се. Свима би нам било лакше", поручила је она.
Продавница
Мјештанка насеља Дракулић Стоја М. рекла је за "Глас" да је као старију особу мучи то што нема ниједне продавнице у насељу до које би могла доћи сама.
"До најближе продавнице треба да пјешачим скоро пола сата, а то не могу. Немам близу ни апотеку, ни аутобуску станицу, а немам гдје прошетати јер нема тротоара. Моја сестра је старија од мене и непокретна, па се ослањамо на комшије и породицу да нам донесу лијекове и намирнице", навела је она.
Бања Лука
11 ч0
Бања Лука
1 д0
Бања Лука
2 д1
Бања Лука
3 д0
Најновије
Најчитаније
22
56
22
48
22
45
22
44
22
38
Тренутно на програму