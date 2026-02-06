Обиљежене 84 године од страдања ученика у Шарговцу: Српска гарант да се злочини неће поновити

06.02.2026
У бањалучком насељу Шарговац обиљежене су 84 године од усташког злочина у којем су убијена и 52 ученика у Основној школи "Ђура Јакшић".
Помен испред Спомен-плоче посвећене страдалим ученицима служили су свештеници бањалучке Епархије.
Помену су присуствовали предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, министар просвјете и културе Републике Српске Боривоје Голубовић, министар рада и борачко-инвалидске заштите Радан Остојић, српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине БиХ Радован Ковачевић, шеф Посланичког клуба СНСД-а у Народној скупштини Републике Српске Срђан Мазалица.
Присуствовали су и представници Републичке организације породица заробљених, погинулих бораца и несталих цивила, Борачке организације, града Бањалука, руководство, наставници и ученици школе.
Стевандић је поручио да српски народ и Република Српска немају никаква права да се у име било каквих модерних идеја одрекну насљеђа дракулићких жртава на овом подручју.
Усташе су 7. фебруара 1942. године у покољу Срба у бањалучким насељима Мотике, Шарговац, Дракулић и у руднику Раковац, на најмонструознији начин убиле више од 2.300 Срба, међу којима је било 551 дијете.
Међу убијеним на звјерски начин, без испаљеног метка, била су 52 ученика Основне школе "Ђура Јакшић" у Шарговцу.
