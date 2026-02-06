Logo
Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

Извор:

АТВ

06.02.2026

07:18

Коментари:

0
Фото: АТВ

Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.

Дијелови насеља Туњице, Вујиновићи, Залужани и Куљани струје неће имати од 09:00 до 13:00 часова.

Од 09:00 до 13:00 часова без струје ће остати дио насеља Туњице и дијелови насеља Циглане бр.39, Марије Кири бр. 2, 7 и 12 и Далматинска.

Дио насеља Карановац струје неће имати од 10:00 до 13:00 часова.

СПЦ

Друштво

Данас славимо Преподобну Ксенију Римљанку: Изговорите ову молитву

Без струје ће остати дио насеља Рацуне у периоду од 08:30 до 14:30 часова.

Струје неће имати дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Давида Штрпца, Лесковачка, Наталије Јовић, Фрушкогорска, Милана Цвијетића, Вида Симурџића и Тихомира Тихе Дамјановића бр. 8. од 09:00 до 14:00 часова.

Коментари (0)
