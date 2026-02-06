Без струје ће данас остати ове бањалучке улице

Извор:
Због најављених радова данас ће доћи до редукције у испоруци електричне енергије, саопштено је из Електрокрајине.
Дијелови насеља Туњице, Вујиновићи, Залужани и Куљани струје неће имати од 09:00 до 13:00 часова.
Од 09:00 до 13:00 часова без струје ће остати дио насеља Туњице и дијелови насеља Циглане бр.39, Марије Кири бр. 2, 7 и 12 и Далматинска.
Дио насеља Карановац струје неће имати од 10:00 до 13:00 часова.
Без струје ће остати дио насеља Рацуне у периоду од 08:30 до 14:30 часова.
Струје неће имати дијелови улица Трла, Жарка Згоњанина, Давида Штрпца, Лесковачка, Наталије Јовић, Фрушкогорска, Милана Цвијетића, Вида Симурџића и Тихомира Тихе Дамјановића бр. 8. од 09:00 до 14:00 часова.
