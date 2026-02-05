Нинковић: Станивуковић поново прекршио законе и Устав Српске

Извор:
Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је да је градоначелник Драшко Станивуковић поново прекорачио своја овлаштења, игнорисао законе и одлуке градске скупштине и средства грађана дијелио по сопственом нахођењу с циљем личне политичке промоције.
Нинковић је истакао да је поражавајуће да први човјек града грубо крши Устав Републике Српске и законе, чије поштовање мора бити темељ градске политике.
"Поставља се питање како сутра казнити оне који не поштују законе, уколико је кршење закона пракса градоначелника?", навео је Нинковић.
Он сматра да је крајње вријеме да се за овакве поступке сноси одговорност и посљедице и да надлежне институције реагују у складу са својим овлаштењима, саопштено је из Скупштине града.
"Скупштина града је спремна да расправља о темама из своје надлежности како би у интересу грађана донијели одлуке које су у складу са Уставом и законима и на тај начин допринијели ефикаснијем функционисању града", навео је Нинковић.
