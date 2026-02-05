Logo
Large banner

Нинковић: Станивуковић поново прекршио законе и Устав Српске

Извор:

СРНА

05.02.2026

12:04

Коментари:

0
Предсједник Скупштине града Бањалука.
Фото: АТВ

Предсједник Скупштине града Бањалука Љубо Нинковић изјавио је да је градоначелник Драшко Станивуковић поново прекорачио своја овлаштења, игнорисао законе и одлуке градске скупштине и средства грађана дијелио по сопственом нахођењу с циљем личне политичке промоције.

Нинковић је истакао да је поражавајуће да први човјек града грубо крши Устав Републике Српске и законе, чије поштовање мора бити темељ градске политике.

"Поставља се питање како сутра казнити оне који не поштују законе, уколико је кршење закона пракса градоначелника?", навео је Нинковић.

Сташа Кошарац

Република Српска

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

Он сматра да је крајње вријеме да се за овакве поступке сноси одговорност и посљедице и да надлежне институције реагују у складу са својим овлаштењима, саопштено је из Скупштине града.

"Скупштина града је спремна да расправља о темама из своје надлежности како би у интересу грађана донијели одлуке које су у складу са Уставом и законима и на тај начин допринијели ефикаснијем функционисању града", навео је Нинковић.

Подијели:

Тагови:

Љубо Нинковић

Драшко Станивуковић

Бањалука

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

Република Српска

Кошарац: Неуспјех - једини Конаковићев континуитет

2 ч

0
Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

Свијет

Због снијега и ледене кише отказани бројни летови

2 ч

0
Горан Субашић

Занимљивости

Горан рекао да има 65 година и направио пометњу на мрежама

2 ч

0
Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

Здравље

Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

2 ч

0

Више из рубрике

Корморани на Врбасу

Бања Лука

Стручњаци демантују риболовце: Корморани нису криви за пустошење Врбаса

3 ч

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Бања Лука

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

7 ч

0
У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

Бања Лука

У Бањалуци састанак о заштити отете црквене имовине

1 д

0
Суве славине у више бањалучких насеља

Бања Лука

Суве славине у више бањалучких насеља

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

14

21

Заказано ново суђење за убиство Славише Ћулума

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner