Опасан ТикТок изазов узнемирио љекаре: Може бити смртоносно

05.02.2026
11:57
Коментари:0
Љекари упозоравају да вирални тренд испијања воде с чиа сјеменкама, који се промовише као брз начин мршављења, може изазвати гушење и озбиљне пробавне компликације, па чак имати и кобне посљедице.
Вирални тренд испијања воде с чиа сјеменкама ради мршављења може довести до гушења и озбиљних пробавних проблема ако се ове иначе здраве сјеменке не припреме на правилан начин.
Брзи преглед ТикТока открива хиљаде људи који учествују у такозваном „чиа изазову“, несвјесни да тиме могу довести свој живот у опасност. Овај тренд подстиче испијање напитка од воде и чиа сјеменки у нади за брзим и лаким губитком килограма, али дијететичари и љекари упозоравају на озбиљне здравствене ризике, преноси нет.хр.
Тренд подразумијева испијање једне чаше воде с двије кашике chia сјеменки током периода од седам до четрдесет узастопних дана. Учесници тврде да су на овај начин изгубили значајну количину килограма уз минималан напор. Иако су чиа сјеменке познате по здравственим бенефитима, начин њихове конзумације у овом изазову може довести до по живот опасних компликација.
Chia сјеменке су изразито хидрофилне, што значи да могу апсорбовати течност и до 27 пута више од своје тежине. Када се потопе у воду, стварају густ гел, због чега их корисници на ТикТоку често називају „водом с пуноглавцима“. Управо та особина, иако корисна у кулинарству, представља и највећи ризик.
Ако се сјеменке поједу суве, а затим попије вода, оне могу набубрити у једњаку прије него што стигну до желуца. Тако се ствара густа, љепљива маса која може изазвати зачепљење дисајних путева, гушење, па чак и смрт. Ова опасност потврђена је и случајем из 2014. године, када је мушкарац у Сјеверној Каролини хоспитализован јер није могао да гута због масе настале од чиа сјеменки.
Докторка Ребека Роул описала је ту масу као нешто налик пластелину, тврду, али истовремено и мекану, коју стандардни медицински инструменти нису могли уклонити.
Гушење није једина опасност. Нутриционисти упозоравају да конзумација сувих чиа сјеменки може изазвати јаке болове у стомаку, затвор, надутост и гасове, јер сјеменке упијају воду из пробавног тракта.
„Чиа сјеменке могу помоћи у контроли тјелесне тежине јер су богате влакнима и дају осјећај ситости, али саме по себи несу средство за мршављење“, истиче нутриционисткиња Моника Кренер.
Слично мишљење има и нутриционисткиња Џордан Г. Кју, која наводи да чиа сјеменке нису детокс, нити чудотворни лијек, већ само дио уравнотежене исхране.
Стручњаци савјетују да се чиа сјеменке увијек претходно потопе у воду, млијеко или јогурт најмање пет до десет минута. Препоручује се и постепено повећавање количине, посебно код особа склоних надимању. Посебан опрез савјетује се особама које имају потешкоће с гутањем или пробавне проблеме.
Нутриционисткиња Софи Бертран поручује да ниједна намирница није чаробно рјешење и да здравље зависи од цјелокупног начина живота, а не од виралних трендова.
