Умро Зоран Милојевић

Глумац Зоран Милојевић преминуо је у 72. години.
Зоран Милојевић Шевко, глумац, композитор, романописац и добитник Андрићеве награде преминуо је у 72. години.
Синоћ је његову публику и све који су поштовали његов лик и дјело о томе путем друштвених мрежа обавијестио пјевач и глумац Борис Бизетић са којим је Шевко сарађивао.
Глумац се појављивао у многим филмовима, серијама попут "Свемирци су криви за све", "Секула невино оптужен" али и "Рокери с Мораву" где је сарађивао са Бизетићем.
Борис Бизетић се обратио путем друштвених мрежа емотивном поруком.
"Данас је умро наш вишедеценијски пријатељ и сарадник Зоран Милојевић Шевко. Имао је 71 годину. За пријатеље из ране младости био је познат као 'Буле', за већину ТВ гледалаца као 'Јаблан' из ББ Шоа. За нас је био Шевко и Стрикица", навео је у објави.
Он је додао да је Милојевић био сјајан комичар, имао способност да научи невјероватно дугачке текстове, али и да добро импровизује.
"Волио је и умио да игра, па је увијек био дио плесне екипе када треба заједно да изведемо неку кореографију. Осим урођеног осјећаја за ритам, и доброг музичког слуха, једна од нама најдражих ствари у вези Шевка је што је био фантастичан гласовни глумац", пише у објави Бизетића.
Своју каријеру је почео као композитор и текстописац за бројне певаче народне музике, затим је у јавности тридесетак година био присутан као глумац у нашим разним ТВ емисијама, упоредо са тим послом био је и радио водитељ, колумниста, и писац многих романа и збирки.
Осим својих дјела, иза себе је оставио дјецу и унуке. Нама остаје мноштво успомена на вријеме које смо провели заједно, приватно и пословно. Шевко је био добар друг, духовит и емотиван човјек, са којим смо дијелили много срећних тренутака.
Подсjетимо глумац, мултимедијални умjетник је публици најпознатији по хумористичким улогама у ТВ емисији "ББ шоу", гдје се појављивао у неколико карактеристичних ликова као што су Јаблан, Мрсој и Шевко.
Био је сарадник популарне групе "Рокери с Мораву", која је позната по хумористичном споју народне музике и рок стилова.
Рођен је 13. јула 1954. у Косовској Митровици на Косову и Метохији.
