Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

Извор:
АТВ
05.02.2026
11:37
Коментари:1
Вицо Зељковић, предсједник Фудбалског савеза БиХ, састао се у Вашингтону са Бредом Парскејлом, блиским сарадником америчког предсједника Доналда Трампа.
Зељковић је навео да је са Парскејлом имао пријатан и пријатељски разговор.
"Увијек је добро размијенити идеје и искуства. Радујем се будућем сусрету и заједничким пројектима", истакао је Зељковић.
Иначе, Бред Парскејл близак сарадник Доналда Трампа, и играо је једну од кључних улога у његовој предсједничкој кампањи.
Био је виши савјетник за податке и дигиталне операције у предсједничкој кампањи Доналда Трампа 2020. године. Претходно је био директор дигиталних медија у Трамповој предсједничкој кампањи 2016. године и менаџер кампање у предсједничкој кампањи од фебруара 2018. до јула 2020. године.
