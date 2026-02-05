Logo
Large banner

Вицо Зељковић се састао са блиским Трамповим сарадником

Извор:

АТВ

05.02.2026

11:37

Коментари:

1
Зељковић с Парскејлом
Фото: Инстаграм

Вицо Зељковић, предсједник Фудбалског савеза БиХ, састао се у Вашингтону са Бредом Парскејлом, блиским сарадником америчког предсједника Доналда Трампа.

Зељковић је навео да је са Парскејлом имао пријатан и пријатељски разговор.

"Увијек је добро размијенити идеје и искуства. Радујем се будућем сусрету и заједничким пројектима", истакао је Зељковић.

Иначе, Бред Парскејл близак сарадник Доналда Трампа, и играо је једну од кључних улога у његовој предсједничкој кампањи.

Био је виши савјетник за податке и дигиталне операције у предсједничкој кампањи Доналда Трампа 2020. године. Претходно је био директор дигиталних медија у Трамповој предсједничкој кампањи 2016. године и менаџер кампање у предсједничкој кампањи од фебруара 2018. до јула 2020. године.

Подијели:

Таг:

Vico Zeljković

Коментари (1)
Large banner

Више из рубрике

отац обљубио кћерке бања лука otac obljubio ćerke banjaluka

Република Српска

МУП Српске послао важно обавјештење

3 ч

0
Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

Република Српска

Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

4 ч

0
Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

Република Српска

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

5 ч

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Република Српска

Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

6 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

14

47

Санацијом далековода "Папирница" до стабилнијег електроснабдијевања ужег центра Козарске Дубице

14

39

Јокић изненадио навијачицу: Почела је да плаче - ФОТО

14

38

Стевандић: Је ли БиХ луда?

14

35

Министарство: Бодирога више пажње посвећује рил снимцима него људским животима

14

27

Ко је осјећајнији током интимног односа - мушкарци или жене?

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner