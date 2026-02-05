Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Извор:
СРНА
05.02.2026
08:24
Коментари:0
Вршиоцу дужности директора "Аутопутеви Републике Српске" Радовану Вишковићу уручено је шест томова Енциклопедије Републике Српске, као знак захвалности за досадашњу подршку и помоћ у реализацији овог капиталног дјела.
Енциклопедију је Вишковићу уручио предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске Драгољуб Мирјанић, захваливши за досадашњу више него успјешну сарадњу и разумијевање важности овог дјела за Српску.
Мирјанић је истакао значај, који је Вишковић имао током вишегодишњег обављања дужности предсједника Владе Републике Српске и његов допринос раду Академије током ток периода, саопштено је из "Аутопутева Српске".
Од посебног значаја била је подршка у изради пројекта Енциклопедија, као и другим активностима, које су биле усмјерене на развој Српске, наводи се у саопштењу.
Свијет
Захарова: Уморни су од тога да се не питају
Вишковић је истакао да је задовољан чињеницом да је, посебно као предсједник Владе Српске, имао прилику да да свој пуни допринос у реализацији издавачког подухвата и засигурно најзначајнијег дјела у досадашњој историји Републике Српске.
Он је изразио увјерење да ће Енциклопедија помоћи у промоцији и ширењу знања и истине о свим битним догађајима из прошлости и садашњости Српске, те да ће бити најквалитетнији могући темељ за сва будућа књижевна издања, чија је тема Српска, њена историја и традиција, наведено је у саопштењу.
Вишковић је истакао важност улоге Академије у друштву, као и да ће његово опредјељење према овој институцији какво је имао као премијер Српске, остати трајна категорија, као и у смјеру даље сарадње.
С циљем повезивања науке и привреде, Мирјанић и Вишковић договорили су да Академија реализује научноистраживачке активности из области техничких наука, посебно области саобраћаја и веза.
Свијет
58 мин0
Регион
1 ч0
Занимљивости
1 ч0
Друштво
1 ч0
Република Српска
1 ч7
Република Српска
11 ч4
Република Српска
12 ч0
Република Српска
13 ч28
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму