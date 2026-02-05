Logo
Large banner

Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске

Извор:

СРНА

05.02.2026

08:24

Коментари:

0
Вишковићу уручено шест томова енциклопедије Српске
Фото: Срна

Вршиоцу дужности директора "Аутопутеви Републике Српске" Радовану Вишковићу уручено је шест томова Енциклопедије Републике Српске, као знак захвалности за досадашњу подршку и помоћ у реализацији овог капиталног дјела.

Енциклопедију је Вишковићу уручио предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске Драгољуб Мирјанић, захваливши за досадашњу више него успјешну сарадњу и разумијевање важности овог дјела за Српску.

Мирјанић је истакао значај, који је Вишковић имао током вишегодишњег обављања дужности предсједника Владе Републике Српске и његов допринос раду Академије током ток периода, саопштено је из "Аутопутева Српске".

Од посебног значаја била је подршка у изради пројекта Енциклопедија, као и другим активностима, које су биле усмјерене на развој Српске, наводи се у саопштењу.

MARIJA-ZAHAROVA-230925

Свијет

Захарова: Уморни су од тога да се не питају

Вишковић је истакао да је задовољан чињеницом да је, посебно као предсједник Владе Српске, имао прилику да да свој пуни допринос у реализацији издавачког подухвата и засигурно најзначајнијег дјела у досадашњој историји Републике Српске.

Он је изразио увјерење да ће Енциклопедија помоћи у промоцији и ширењу знања и истине о свим битним догађајима из прошлости и садашњости Српске, те да ће бити најквалитетнији могући темељ за сва будућа књижевна издања, чија је тема Српска, њена историја и традиција, наведено је у саопштењу.

Вишковић је истакао важност улоге Академије у друштву, као и да ће његово опредјељење према овој институцији какво је имао као премијер Српске, остати трајна категорија, као и у смјеру даље сарадње.

С циљем повезивања науке и привреде, Мирјанић и Вишковић договорили су да Академија реализује научноистраживачке активности из области техничких наука, посебно области саобраћаја и веза.

Подијели:

Тагови:

Радован Вишковић

Autoputevi RS

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Захарова: Уморни су од тога да се не питају

Свијет

Захарова: Уморни су од тога да се не питају

58 мин

0
Застава Црна Гора

Регион

Тужитељка побјегла да не би ишла на робију, породици оставила писмо: ''Не могу да трпим неправду''

1 ч

0
Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

Занимљивости

Мисле да се свијет врти око њих: 5 најумишљенијих хороскопских знакова

1 ч

0
Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

Друштво

Забрањен саобраћај преко моста на једном магистралном путу

1 ч

0

Више из рубрике

Цвијановић Додик

Република Српска

Цвијановић, Тришић Бабић и Додик на позив Трампове администрације на традиционалном молитвеном доручку

1 ч

7
Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

Република Српска

Додик: Са Муром о важности очувања уставних надлежности, мира и стабилности

11 ч

4
Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

Република Српска

Цвијановић са америчком конгресменом: БиХ једина колонија у Европи

12 ч

0
Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

Република Српска

Ко ће зауставити Додика? ФБиХ отписала "Тројку", уздају се у Бланушу

13 ч

28

  • Најновије

  • Најчитаније

09

13

Родитељи, пазите! Повлачи још једна храна за бебе

09

11

Ушао у погрешан такси, па га супруг возачице претукао насмрт

09

05

Данас исплата за 10.105 корисникa

09

02

Организација старјешина ВРС: Српска видљива на глобалној сцени

08

57

Трамп издао наређење свим расположивим снагама

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner