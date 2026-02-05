Ово ће обрадовати студенте: Обезбијеђено 217.500 КМ за стипендије

Извор:
СРНА
05.02.2026
09:58
Коментари:0
Општина Братунац објавила је коначну листу са 158 редовних студената државних факултета које ће стипендирати у академској 2025/26. години.
Од тог броја 131 студент примаће 10 мјесеци по 150 КМ, док ће 27 студената примати исти износ у периоду од пет мјесеци.
У општини Братунац Срни је речено да ће за стипендије из општинског буџета бити издвојено укупно 217.500 КМ.
Из Општинске управе позвали су студенте који су испунили услове за стипендије да у суботу, 7. фебруара, у 11.00 часова дођу да потпишу уговоре о стипендирању са начелником општине Лазаром Продановићем у Дому културе.
