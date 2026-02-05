Погрбљено сједење опасније је него што мислите, ево зашто

Извор:
Ако редовно сједите погрбљени над рачунаром или телефоном, дугорочно можете нарушити и физичко и ментално здравље, пише HuffPost.
"Ако сте стално погрбљени над нечим, наносите себи штету", каже Алан Хеџ, стручњак за ергономију и професор емеритус на Универзитету Корнел. "На тај начин превише оптерећујете леђне мишиће док се тијело нагиње напријед. Истовремено отежавате дисање и успоравате циркулацију".
Што дуже сједимо погрбљени док радимо, то тијело плаћа већу цијену.
"Временом тегобе постају све израженије и на крају се могу развити озбиљнији проблеми – у врату, леђима, куковима или у шаци, запешћу и лакту", објашњава Хеџ, наводећи као примјер синдром карпалног тунела, који настаје када се средњи живац (медианус) у запешћу притисне у уском карпалном тунелу, што узрокује трнце, утрнулост, бол и слабост у руци и прстима, нарочито у палцу, кажипрсту и средњем прсту, преноси Индекс.
Први знак да вам овакво држање штети често су укоченост и нелагода. „Можда ћете примијетити да трљате запешћа или да вам ништа није удобно. Немојте то игнорисати – нелагода је први знак да нешто није у реду", истиче Хеџ.
С временом лоше држање може довести до болова.
"Погрбљено сједење може изазвати озбиљне проблеме с вратом, леђима и раменима. Осим бола, може се јавити слабост горњег дијела леђа, укоченост зглобова, па чак и трошење дискова у кичми", каже Карен Лосинг, власница компаније The Egronomic Expert, која се бави ергономским процјенама за предузећа те додаје:
"Неприродни положаји могу изазвати и утрнулост, трнце и бол због притиска на живце".
Проблеми се не задржавају само на мишићима и зглобовима. Лоше држање може утицати и на пробаву. Лосинг објашњава да погрбљено сједење притиска трбушне органе и отежава варење, што може довести до рефлукса, надутости и затвора. "Када је стомак стално стиснут, тијелу је теже да ефикасно вари храну", додаје она.
Осим физичких тегоба, посљедице се осјећају и на менталном плану. Стална нелагода, главобоље и болови у врату отежавају концентрацију.
"Постаје много теже јасно размишљати", упозорава Хеџ. "Када вас боли, то вам стално одвлачи пажњу".
Таква исцрпљеност с временом води до умора и већег броја грешака на послу.
"Када смо уморни, повећава се број грешака, а способност доношења одлука опада", каже Хеџ.
Како бисте избјегли погрбљеност, важно је смањити напетост у тијелу и обезбиједити добру потпору леђима. Када се наслоните на наслон столице, тијело природно заузима здравији положај. Леђа имају потпору, дио тежине се растерећује с кукова, а дисање постаје лакше, објашњава Хеџ.
Зато је важно имати квалитетну канцеларијску столицу с наслоном и прилагодити је својој висини. Ако радите на лаптопу, препоручује се кориштење сталка за лаптоп и одвојене тастатуре. На тај начин можете подићи екран на одговарајућу висину и избјећи сагињање према напријед.
Лосинг наглашава да је висина монитора пресудна за правилно држање. Ако је прениско постављен, сагнућете се према доле, а ако је превисоко, напрезаћете врат. Горња ивица монитора требало би да буде у равни очију. Рамена благо повуците уназад и опустите их.
Ако примијетите да се погрбљујете док користите телефон, подигните га у висину очију или ослоните лактове на сто или уз тијело како бисте растеретили врат и рамена.
Иако је за ове промјене потребно мало навикавања, дугорочно су много бољи избор од година погрбљеног сједења које води ка боловима и хроничним тегобама. Ваше тијело ће и т екако осјетити разлику.
