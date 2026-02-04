Logo
Зашто осјећате бол иза очију? Ово су најчешћи окидачи

Главобоља глава
Фото: Andrea Piacquadio/Pexels

Различите врсте главобоља могу изазвати бол иза очију. Није потпуно јасно шта тачно узрокује главобоље.

Један од путева за који се вјерује да је укључен јесте пренос порука бола путем тригеминалног нерва. Овај нерв има три гране у глави, а једна од њих повезана је са очима.

Окидачи за осећај бола иза очију разликују се од особе до особе и зависе од врсте главобоље. Уобичајени окидачи главобоља генерално укључују:

  • алкохол и пушење цигарета
  • јаку светлост или гласне звуке
  • депресију, анксиозност или стрес
  • намирнице богате нитритима, попут сланине и сухомеснатих производа
  • велике надморске висине (специфично за мигрене)
  • топло вријеме или топле купке
  • недовољно сна
  • прескакање оброка
  • физичку активност

Ово су неке од најчешћих врста главобоље које могу да доведу и до осећаја бола у предјелу иза очију:

Тензиона главобоља

Тензионе главобоље су најчешћи тип главобоље. Могу се развити када сте под физичким или емоционалним стресом. Неки од најчешћих окидача укључују анксиозност, депресију, интензиван физички рад или недостатак сна или правилне исхране.

Тензиона главобоља обично почиње у предјелу чела или око очију. Затим се шири по цијелој глави. Могу бити епизодне или хроничне. Епизодне тензионе главобоље јављају се 10–15 дана у мјесецу и могу трајати од 30 минута до два дана. Бол код епизодних тензионих главобоља обично се појачава са учесталошћу главобоља. Хроничне тензионе главобоље јављају се више од 15 дана током три мјесеца.

Напрезање очију због коришћења екрана

Тензиона главобоља изазвана дигиталним напрезањем често се осјећа иза очију.

Очи се могу уморити усљед дуготрајног интензивног гледања у екране попут рачунара, телефона или таблета. То је чест проблем, а око 50 одсто корисника рачунара има дигитално напрезање очију.

Дигитално напрезање очију може такође изазвати замућен вид при гледању у екран, суве очи и потешкоће са фокусирањем очију након гледања у екран.

Мигрена

Мигрена је стање које изазива јаке, понављајуће главобоље, често на једној страни главе.

Поред бола иза једног ока, можете осјећати бол и иза једног уха или у слијепоочницама. Остали симптоми укључују мучнину, слабост и осјетљивост на свјетлост и звукове. Мигрена може трајати од четири до 72 сата.

Узрок мигрене разликује се од особе до особе и може постојати генетска компонента.

Неки од најчешћих окидача мигрене укључују:

  • аспартам, вјештачки заслађивач
  • јако или трепераво свјетло
  • гласне звуке или јаке мирисе
  • стрес или анксиозност
  • наглу промјену времена или окружења
  • дуван или алкохол
  • превише физичке активности

Мигрене се обично јављају ујутру. Код неких људи мигрене се јављају у обрасцима, на примјер прије менструалног циклуса или након физичке или менталне активности.

Синусна главобоља

Синуси су празни канали у лобањи који су повезани са носном дупљом. Омогућавају проток ваздуха и дренажу слузи. Синуси се налазе иза очију, у свакој јагодичној кости, иза коријена носа и у челу.

Када се синуси упале, долази до стања познатог као синуситис (упала синуса). Алергије или инфекције попут прехладе могу изазвати ову упалу. Код неких људи синуситис је хроничан.

Упала доводи до отока и накупљања течности, што отежава дисање кроз нос и изазива бол иза очију. Такође се може јавити бол у челу и вилици. Остали симптоми синуситиса укључују запушен нос, кашаљ и повишену телесну температуру.

Кластер главобоља

Кластер главобоља је риједак и изузетно болан тип главобоље. Овај тип главобоље добио је назив јер се јавља у исто доба дана или ноћи током више недјеља.

Неки докази указују на то да су кластер главобоље повезане са наглим ослобађањем хистамина у тригеминалном нерву. Ова хемијска супстанца одговорна је за алергијске реакције.

Кластер главобоље изазивају бол на једној страни главе, укључујући и подручје иза ока. Бол може трајати од 15 минута до три сата. Обично почиње два до три сата након што заспите. Поред оштрог или сталног бола, могу се јавити и сузење очију, оток очију, спуштени капци и запушен нос.

Пароксизмална хемикранија

Пароксизмална хемикранија је још један редак облик главобоље. Њени симптоми су веома слични симптомима кластер главобоље, али траје краће.

Пароксизмална хемикранија може трајати од два до 45 минута.Такође се јавља чешће од кластер главобоље, обично погађајући особу више пута дневно.

Бол код пароксизмалне хемикраније често је пулсирајући или пробадајући. Поред бола иза ока, можете осјећати бол око ока, бол на једној страни лица или у задњем дијелу врата.

Пробадајућа главобоља

Пробадајућа главобоља позната је и као „ице-пицк“ главобоља или синдром „убода и трзаја“. Назив је добила јер изазива пробадајући бол, обично око ока, који траје само неколико секунди.

Људи су склонији овом типу главобоље како старе. Већа је вјероватноћа да ће се јавити ако већ имате друге врсте главобоља, попут мигрене.

Како ублажити главобољу иза очију?

Главобоље иза очију могу се лијечити на више начина. Можете испробати кућне методе за ублажавање симптома, укључујући:

  • смањивање времена проведеног пред екранима код тензионих главобоља
  • уношење довољне количине течности
  • стављање хладног пешкира на чело
  • одмор са затвореним очима у тихој просторији
  • узимање лијекова без рецепта за ублажавање болова
  • испробавање суплемената
  • витамина Б2 или магнезијума код мигрена

Нефармаколошки третмани укључују технике релаксације, терапију кисеоником и слично. Љекар ће препоручити план лијечења на основу врсте главобоље и учесталости њиховог јављања.

Када би требало да се обратите љекару?

Већина главобоља које изазивају бол иза очију не захтева медицинску помоћ и пролази уз кућне мере или промене животних навика. Међутим, главобоља иза очију понекад може указивати на озбиљнији проблем који захтева интервенцију.

Одмах се обратите љекару ако имате главобољу са болом иза очију, уз симптоме као што су:

  • грчеви
  • повишена тјелесна температура
  • главобоља која се погоршава из дана у дан
  • мучнина или повраћање
  • бол праћен конфузијом, дуплим видом и губитком свијести, нарочито ако је то прва или најгора главобоља коју сте имали
  • изражена слабост
  • укочен врат

Праћење окидача који изазивају ове врсте главобоља може вам помоћи да препознате активности или намирнице које треба избјегавати. То такође може помоћи да утврдите да ли се главобоље јављају у одређено доба дана.

Стратегије контроле стреса, попут вјежбања, медитације и редовног распореда спавања, могу помоћи у спрјечавању неких главобоља, попут мигрена, пише Health.

