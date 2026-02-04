Зашто осјећате бол иза очију? Ово су најчешћи окидачи

04.02.2026
13:58
Коментари:0
Различите врсте главобоља могу изазвати бол иза очију. Није потпуно јасно шта тачно узрокује главобоље.
Један од путева за који се вјерује да је укључен јесте пренос порука бола путем тригеминалног нерва. Овај нерв има три гране у глави, а једна од њих повезана је са очима.
Окидачи за осећај бола иза очију разликују се од особе до особе и зависе од врсте главобоље. Уобичајени окидачи главобоља генерално укључују:
Ово су неке од најчешћих врста главобоље које могу да доведу и до осећаја бола у предјелу иза очију:
Тензионе главобоље су најчешћи тип главобоље. Могу се развити када сте под физичким или емоционалним стресом. Неки од најчешћих окидача укључују анксиозност, депресију, интензиван физички рад или недостатак сна или правилне исхране.
Сцена
Буба Корели усуђен због утаје пореза, вратио дуг од 115.642 КМ
Тензиона главобоља обично почиње у предјелу чела или око очију. Затим се шири по цијелој глави. Могу бити епизодне или хроничне. Епизодне тензионе главобоље јављају се 10–15 дана у мјесецу и могу трајати од 30 минута до два дана. Бол код епизодних тензионих главобоља обично се појачава са учесталошћу главобоља. Хроничне тензионе главобоље јављају се више од 15 дана током три мјесеца.
Тензиона главобоља изазвана дигиталним напрезањем често се осјећа иза очију.
Очи се могу уморити усљед дуготрајног интензивног гледања у екране попут рачунара, телефона или таблета. То је чест проблем, а око 50 одсто корисника рачунара има дигитално напрезање очију.
Дигитално напрезање очију може такође изазвати замућен вид при гледању у екран, суве очи и потешкоће са фокусирањем очију након гледања у екран.
Мигрена је стање које изазива јаке, понављајуће главобоље, често на једној страни главе.
Поред бола иза једног ока, можете осјећати бол и иза једног уха или у слијепоочницама. Остали симптоми укључују мучнину, слабост и осјетљивост на свјетлост и звукове. Мигрена може трајати од четири до 72 сата.
Узрок мигрене разликује се од особе до особе и може постојати генетска компонента.
Неки од најчешћих окидача мигрене укључују:
Мигрене се обично јављају ујутру. Код неких људи мигрене се јављају у обрасцима, на примјер прије менструалног циклуса или након физичке или менталне активности.
Синуси су празни канали у лобањи који су повезани са носном дупљом. Омогућавају проток ваздуха и дренажу слузи. Синуси се налазе иза очију, у свакој јагодичној кости, иза коријена носа и у челу.
Када се синуси упале, долази до стања познатог као синуситис (упала синуса). Алергије или инфекције попут прехладе могу изазвати ову упалу. Код неких људи синуситис је хроничан.
Упала доводи до отока и накупљања течности, што отежава дисање кроз нос и изазива бол иза очију. Такође се може јавити бол у челу и вилици. Остали симптоми синуситиса укључују запушен нос, кашаљ и повишену телесну температуру.
Кластер главобоља је риједак и изузетно болан тип главобоље. Овај тип главобоље добио је назив јер се јавља у исто доба дана или ноћи током више недјеља.
Неки докази указују на то да су кластер главобоље повезане са наглим ослобађањем хистамина у тригеминалном нерву. Ова хемијска супстанца одговорна је за алергијске реакције.
Кластер главобоље изазивају бол на једној страни главе, укључујући и подручје иза ока. Бол може трајати од 15 минута до три сата. Обично почиње два до три сата након што заспите. Поред оштрог или сталног бола, могу се јавити и сузење очију, оток очију, спуштени капци и запушен нос.
Пароксизмална хемикранија је још један редак облик главобоље. Њени симптоми су веома слични симптомима кластер главобоље, али траје краће.
Пароксизмална хемикранија може трајати од два до 45 минута.Такође се јавља чешће од кластер главобоље, обично погађајући особу више пута дневно.
Бол код пароксизмалне хемикраније често је пулсирајући или пробадајући. Поред бола иза ока, можете осјећати бол око ока, бол на једној страни лица или у задњем дијелу врата.
Пробадајућа главобоља позната је и као „ице-пицк“ главобоља или синдром „убода и трзаја“. Назив је добила јер изазива пробадајући бол, обично око ока, који траје само неколико секунди.
Људи су склонији овом типу главобоље како старе. Већа је вјероватноћа да ће се јавити ако већ имате друге врсте главобоља, попут мигрене.
Како ублажити главобољу иза очију?
Главобоље иза очију могу се лијечити на више начина. Можете испробати кућне методе за ублажавање симптома, укључујући:
Нефармаколошки третмани укључују технике релаксације, терапију кисеоником и слично. Љекар ће препоручити план лијечења на основу врсте главобоље и учесталости њиховог јављања.
Већина главобоља које изазивају бол иза очију не захтева медицинску помоћ и пролази уз кућне мере или промене животних навика. Међутим, главобоља иза очију понекад може указивати на озбиљнији проблем који захтева интервенцију.
Одмах се обратите љекару ако имате главобољу са болом иза очију, уз симптоме као што су:
Праћење окидача који изазивају ове врсте главобоља може вам помоћи да препознате активности или намирнице које треба избјегавати. То такође може помоћи да утврдите да ли се главобоље јављају у одређено доба дана.
Стратегије контроле стреса, попут вјежбања, медитације и редовног распореда спавања, могу помоћи у спрјечавању неких главобоља, попут мигрена, пише Health.
Најновије
Најчитаније
19
48
19
39
19
30
19
20
19
18
Тренутно на програму