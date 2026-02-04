Logo
Large banner

Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Извор:

СРНА

04.02.2026

10:01

Коментари:

0
Тумор дијагностикован код 259 пацијената
Фото: Unsplash

У Новом Граду прошле године је 259 пацијената имало дијагнозу тумора, и то 202 малигног и 57 доброћудног, наведено је у информацији Дома здравља о стању здравствене заштите, поводом Свјетског дана борбе против малигних обољења.

У информацији је прецизирано да је највише пацијената имало злоћудни тумор дојке - њих 65, а потом дебелог цријева њих 29.

Слиједе злоћудни тумор танког цријева, простате, бронхија и плућа.

policija hrvatska

Регион

Велика акција хапшења у Хрватској: На терену 120 полицајаца, интервентна и специјалци

Свјетски дан борбе против малигних обољења обиљежава се 4. фебруара с циљем подизања свијести о значају превенције, раног откривања и лијечења малигних болести, као и пружања подршке обољелима и њиховим породицама.

Од 2025. до 2027. године Свјетски дан борбе против малигних обољења обиљежава се у оквиру трогодишње глобалне кампање под слоганом "Јединствено повезани".

Подијели:

Тагови:

тумор

Нови Град

maligne bolesti

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Policija Hrvatska MUP Hrvatske

Регион

Велика акција хапшења у Хрватској: На терену 120 полицајаца, интервентна и специјалци

53 мин

0
Жена повријеђена у пожару

Хроника

Жена повријеђена у пожару

54 мин

0
Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

Занимљивости

Овако савршен фебруар се неће поновити до 2037. године

58 мин

0
Ова земља данас буквално "плива" у злату

Економија

Ова земља данас буквално "плива" у злату

58 мин

0

Више из рубрике

Ђумбир бијели лук и витамини за имунитет

Здравље

Ђумбир или бијели лук: Шта је боље за имунитет

1 ч

0
Чај шоља напитак чајник сто

Здравље

Промовише се лажни лијек против рака

2 ч

0
Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

Здравље

Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

15 ч

0
Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

Здравље

Чипс опасан као цигарете, ово им је заједничко

16 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

10

51

Сјајне вијести за путнике: Суспендује се ЕЕС

10

51

Након афере "Епстајн" Универзитет ће размотрити одузимање почасних звања

10

51

Маск први човјек са богатством већим од 800 милијарди долара

10

50

Путин: Односи Русије и Кине су као прољеће

10

48

Како је настала гола хаљина којом је Хајди Клум згрозила свијет

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner