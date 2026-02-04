Тумор дијагностикован код 259 пацијената

Извор:
У Новом Граду прошле године је 259 пацијената имало дијагнозу тумора, и то 202 малигног и 57 доброћудног, наведено је у информацији Дома здравља о стању здравствене заштите, поводом Свјетског дана борбе против малигних обољења.
У информацији је прецизирано да је највише пацијената имало злоћудни тумор дојке - њих 65, а потом дебелог цријева њих 29.
Слиједе злоћудни тумор танког цријева, простате, бронхија и плућа.
Свјетски дан борбе против малигних обољења обиљежава се 4. фебруара с циљем подизања свијести о значају превенције, раног откривања и лијечења малигних болести, као и пружања подршке обољелима и њиховим породицама.
Од 2025. до 2027. године Свјетски дан борбе против малигних обољења обиљежава се у оквиру трогодишње глобалне кампање под слоганом "Јединствено повезани".
