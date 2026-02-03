Популарна ОМАД дијета: Да ли је сигурно јести само један оброк дневно?

Извор:
ОМАД дијета или "један оброк дневно" тврди да вам помаже у мршављењу тако што присиљава ваше тијело да сагоријева масти.
То је врста повременог поста, који се измјењује између раздобља током дана у којима можете јести било што и раздобља у којима уопште не једете.
ОМАД је посебно строга дијета јер не једете 23 сата, а затим све калорије конзумирате у једном оброку.
Као и друге врсте повременог поста, једење једног оброка дневно начин је манипулисања начином на који ваше тијело проналази и користи гориво. Када једете на традиционалнији начин, ваша енергија долази из хране коју једете.
Када уносите угљикохидрате, ваше тијело их разграђује у шећере. Ако у крви имате више шећера него што вам је потребно, инзулин ће пренијети вишак у ваше масне станице.
Када не једете дуже вријеме, ваше тијело производи мање инзулина. Вашим станицама и даље је потребна енергија за гориво па масне станице ослобађају енергију како би то надокнадиле. Међутим, да би се то догодило, морате избјегавати јести довољно дуго да вам ниво инзулина падне.
Истраживања повременог поста су обећавајућа. ОМАД дијета није чаробни штапић, али може помоћи неким људима да постигну своје циљеве мршављења. Може вам помоћи у сагоријевању масти.
Уз то, повремени пост уопштено се показао као ефикасна метода мршављења. Типичан губитак тежине је три до пет килограма током 10 седмица.
Код одраслих мушкараца с предијабетесом и претилошћу, 6-сатно раздобље једења након чега слиједи 18 сати поста побољшало је ниво шећера у крви.
Вриједи напоменути да су се ови мушкарци придржавали опћенитијег временски ограниченог плана прехране, а не строге ОМАД дијете. Потребна су даљња истраживања како би се сазнало има ли једење једног оброка дневно исти учинак.
Када постите током дана, ваше тијело ослобађа више хемикалије зване орексин А, због чега се осјећате буднијима. То такођер није специфично за ОМАД и не би се односило на то да сте свој једини оброк појели ујутро.
Једење ујутро и пост преко ноћи могу вам помоћи да смршавите. ОМАД дијета вам не говори који оброк јести. Међутим, људи који посте преко ноћи и једу већи оброк ујутро обично губе више килограма од људи који једу више за вечеру.
Ова је дијета строга и не постоје коначни докази да једење једног оброка дневно дјелује на контролу тежине. Је ли вриједно нелагоде овиси о вашој толеранцији и саставу тијела.
Режими повременог поста попут ОМАД-а имају стопу одустајања до 65 посто. Није га лакше слиједити него друге планове ограничења калорија.
Када једете један оброк дневно умјесто три, ваше тијело производи више хормона званог грелин, због којег осјећате глад.
Чак и ако вас ОМАД дијета чини гладнијима, мало је вјероватно да ће довести до већег губитка тежине него ако једноставно смањите број калорија које уносите током дана.
За већину људи, једење једног оброка дневно не представља озбиљну опасност, осим неугодног осјећаја глади. Међутим, постоје одређени ризици за особе с кардиоваскуларним болестима или дијабетесом.
Једење једног оброка дневно може повисити крвни притисак и холестерол. Ако већ имате недоумица у било којем подручју, једење само једном дневно можда није сигурно.
Такође, једење једног оброка касније може узроковати нагли пораст шећера у крви. Неке ОМАД студије тражиле су од људи да поједу свој једини оброк између 16 и 20 сати. Ти судионици имали су јутарњи ниво шећера у крви виши од нормалног, а њихова су тијела била мање способна носити се с тим додатним шећером.
Пост било које врсте повећава ризик од изразито ниског шећера у крви, познатог и као хипогликемија, код особа које имају дијабетес типа 2.
Сигурност и ефикасност било којег плана мршављења јединствене су за сваку особу. Најбоље је разговарати с љекаром ако имате питања или недоумица о испробавању плана овакве прехране.
