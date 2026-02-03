Logo
Мали знакови који показују да не пијете довољно воде: Већина мисли да је у питању умор

03.02.2026

13:17

Вода чаша
Фото: Pixabay

Вода је основна потреба организма, али и једна од навика коју најлакше занемарујемо.

Осјећај жеђи је већ "касни сигнал", јер тијело много раније шаље суптилне поруке да му недостаје течност. Проблем је што се ти сигнали често погрешно тумаче као умор, стрес или глад.

Ово су најчешћи, чињеницама поткријепљени знаци да не уносимо довољно воде.

Честа главобоља без јасног разлога

Блага до умјерена дехидратација може изазвати главобољу јер долази до смањеног протока крви и кисеоника ка мозгу. Ако се главобоља повуче након једне до двије чаше воде, узрок је често управо мањак течности.

Умор и пад енергије

Када тијелу недостаје вода, срце мора више да ради како би допремило кисеоник и хранљиве материје до ћелија. Резултат је осјећај исцрпљености, чак и без физичког напора.

Сува кожа и испуцале усне

Кожа је један од првих органа који реагује на мањак течности. Сувоћа, затезање и перутање често нису знак "лоше коже", већ недовољне хидратације изнутра.

Тамна боја урина

Један од најпоузданијих показатеља хидратације. Свијетложута боја указује на добар унос течности, док тамнија нијанса сигнализује да тијелу недостаје вода.

Рјеђе мокрење

Ако мокрите знатно рјеђе него иначе, организам покушава да задржи што више течности. То је јасан знак да унос воде није довољан.

Сува уста и непријатан задах

Пљувачка има важну улогу у одржавању оралне хигијене. Када је њен проток смањен због дехидратације, чешће се јављају сувоћа уста и лош задах.

Осјећај глади убрзо након оброка

Дехидратација се често погрешно тумачи као глад. Ако често имате потребу за грицкалицама, нарочито између оброка, могуће је да вам заправо недостаје вода.

Проблеми с концентрацијом и "магла у глави"

Чак и благи мањак течности може утицати на когнитивне функције. Теже фокусирање, спорије размишљање и осјећај менталне тежине чести су симптоми недовољне хидратације.

Вртоглавица или слабост при устајању

Дехидратација може изазвати пад крвног притиска, нарочито при наглом устајању, што доводи до краткотрајне вртоглавице.

Колико воде је заиста довољно?

Потребе за водом нису исте за све – зависе од тјелесне масе, физичке активности, исхране и температуре околине. Умјесто строгих правила, стручњаци савјетују да се ослушкују сигнали тијела, прати боја урина и да се вода пије током цијелог дана, а не тек када се јави жеђ.

Ако препознајете више ових знакова у свакодневици, велика је вјероватноћа да не уносите довољно течности. Добра вијест је да се већина симптома повлачи брзо – често већ за неколико дана – када се унос воде повећа.

Понекад је заиста довољна само једна чаша воде више.

(Лепа и срећна)

Вода

dehidracija

